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Kaşıkçı emri en üst makamlardan geldi!

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Kaşıkçı emri en üst makamlardan geldi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post'a yazdığı yazıda, Kaşıkçı olayıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi Arabistan'ın en üst makamlarından geldiğini söyledi.
Kaşıkçı emri en üst makamlardan geldi! Kaşıkçı emri en üst makamlardan geldi! Kaşıkçı emri en üst makamlardan geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post için kaleme aldığı makalede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'nin duruşunu anlattı.

Yazıda Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin emrinin Kral Selman tarafından verildiğine inanmadığını belirtti.

 

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal Kaşıkçı’nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi.

"EMRİ KRAL SELMAN'IN VERDİĞİNE İNANMIYORUZ"

Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz.

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Salman’ın verdiğine inanmam kesinlikle mümkün değildir.

"EMRİN, SUUDİ HÜKÜMETİNİN EN ÜST MAKAMLARINDAN GELDİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ"

Cemal’in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz.

"SUUDİ YETKİLİLERİN CİNAYETİN ÜSTÜNÜ ÖRTME ÇABALARI ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Suudi yetkililerin, adalet davasına hizmet etmek yerine Kaşıkçı’nın kurban gittiği planlı cinayetin üstünü örtme çabaları üzüntü verici.

"BİR DAHA BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEYE CÜRET EDİLİRSE ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLUR"

Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemelidir. (Aksi durumda) Çok ciddi sonuçları olacaktır.

Riyad ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz, gözlerimizin önünde işlenen bu planlı cinayeti görmezden geleceğimiz anlamına gelmemektedir.

Kaşıkçı'nın katlinin üzerinden bir ay geçti, kendisi, en azından İslami usüllere uygun şekilde defnedilmeyi hak etmektedir.

Elimizde bulunan kanıtları, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaştık.

"KUKLACILARI TEŞHİS ETMEYE MECBURUZ"

Cemal’in öldürülmesinde, kuklacıları teşhis etmeye ve Suudi yetkililerin kime güvenerek bu hareketleri yaptığını ortaya çıkarmaya mecburuz.

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