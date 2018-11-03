03 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
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Derbi nefes kesti!

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Derbi nefes kesti!
Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide 2-2 berabere kaldı.
Derbi nefes kesti! Derbi nefes kesti! Derbi nefes kesti!


Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Maça baskılı başlayan Galatasaray karşılaşmanın 31. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Ryan Donk ile 1-0 öne geçti. Galatasaray ilk yarı bu golle 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 2. yarısına da etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Ataklarını artıran Galatasaray 50. dakikada Linnes'in ceza alanı dışından attığı nefis golle 2-0 öne geçti. Maçın 65. dakikasında Isla'nın ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda VAR'a giden Fırat Aydınus penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Valbuena skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra baskılarını arttıran Fenerbahçe, Jailson'un 72. dakikadaki müthiş golüyle maça denge getirdi. 2-2. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve nefes kesen derbi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçın ardından Galatasaray puanını 20'ye yükseltirken Fenerbahçe de 10 puana çıktı.

Galatasaray gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.



GALATASARAY 2-2 FENERBAHÇE

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

GALATASARAY: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ryan Donk, Badou Ndiaye (Dk. 88 Maicon), Henry Onyekuru (Dk. 86 Sofiane Feghouli), Younes Belhanda, Garry Rodrigues (Dk. 74 Selçuk İnan), Sinan Gümüş

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Andre Ayew, Yassine Benzia (Dk. 46 Alper Potuk), Mathieu Valbuena (Dk. 78 Roberto Soldado), Micheal Frey (Dk. 90+1 Diego Reyes)

GOLLER: Dk. 31 Ryan Donk, Dk. 50 Martin Linnes (Galatasaray) - Dk. 66 (P) Mathieu Valbuena, Dk. 72 Jailson (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Sinan Gümüş (Galatasaray) - Roman Neustadter, Eljif Elmas, Mauricio Isla, Alper Potuk (Fenerbahçe)

 



MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Onyekuru sağ kanattan topla ilerledi ve pasını ceza sahası içerisinde bulunan Sinan'a aktardı. Sinan'ın düşerken yaptığı vuruş dışarı çıktı.

19'uncu dakikada Benzia, Valbuena'nın pasında topla buluştu ve uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

20'nci dakikada Ömer'in sol kanattan içeri kestiği topa Isla müdahale etti, kaleci Harun'un uzandığı top kornere çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Linnes'in sağ kanattan ortasında Ozan'ın kafa vuruşu ise dışarı gitti.

23'üncü dakikada Ayew'in pasında topu alan Eljif'in ceza sahası dışından vuruşunda top Muslera'da kaldı.

28'inci dakikada Frey sol kanatta topu aldı ve Ozan'dan sıyrıldı. Golcü oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağa Muslera sahip oldu.

31'inci dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar kafasıyla topu altıpasa doğru aşırttı. Bu bölgede bulunan Donk'un topa dokunuşu ağlarla buluştu: 1-0.

35'inci dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sinan'ın kafa vuruşu direkten döndü.

42'nci dakikada Belhanda'nın pasında Onyekuru ceza sahası içerisinde topla buluştu. Meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra vuruşunu yapan Onyekuru, topu dışarı gönderdi.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

49'uncu dakikada Belhanda'nın pasında Linnes sağ kanattan topla ceza sahasına girdi. Norveçli oyuncunun içeri çevirdiği topa Onyekuru vuruşunu yaptı, kaleci Harun topu kornere çeldi.

50'nci dakikada sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top Linnes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının sağ çaprazından gelişine yaptığı vuruş fileleri sarstı: 2-0.

51'inci dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top üst ağlarda kaldı.

55'inci dakikada sağ kanattan topu süren Ayew'in topu çektikten sonra yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

63'üncü dakikada Alper, takım arkadaşının pasında topa hareketlendi ve ceza sahasına girdi. Alper; Muslera ile Ömer'in arasından pasını içeri çevirirken, savunma araya girdi. Bu pozisyonda Muslera'nın Alper'e müdahalesi olduğu uyarısıyla VAR'a başvuran Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.

66'ncı dakikadaki penaltı atışında topun başına geçen Valbuena, skoru 2-1'e getirdi.

72'nci dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı taç atışında Valbuena topu aldı ve ceza sahasına sokuldu. Fransız oyuncu meşin yuvarlağı ceza sahası yayında bulunan Jailson'a aktardı. Jailson'un plasesi ağlarla buluştu: 2-2.

80'inci dakikada Onyekuru sol kanattan ceza sahasına girdi ve ceza sahası içerisinde yer alan Sinan'a pasını aktardı. Sinan'ın tekte vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

85'inci dakikada Soldado ceza sahasına girdi ve pasını Eljif'e aktardı. Eljif'in vuruşunu Muslera kornere çeldi. Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Jailson topu içeri kesti. Yaşanan karambolde topu önünde bulunan Skrtel'in vuruşu yandan auta gitti.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

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