İçişleri Bakanlığı: 18 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan, Silopi'deki Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bir mağarada tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak Il Jandarma komutanlığınca, 02 Kasım 2018 tarihinde başlatılan Hançer-6 operasyonunda, Silopi ilçesi Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 terörist tespit edilmiş olup; mağraya yapılan operasyonla 8 terörist silah, techizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

İl genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda; 1'i sağ, 17'si ölü olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

31 Ekim 2018 tarihinde Güçlükonak ilçesinde ölü olarak ele geçirilen Kemal Bagok kod adlı Lokman Genç adlı teroristin 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit edilmesi ile sonuçlanan olayın failleri arasında bulunduğu tespit edilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.