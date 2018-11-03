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İçişleri Bakanlığı: 18 terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanlığı'ndan, Silopi'deki Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bir mağarada tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı: 18 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: 18 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı: 18 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı: 18 terörist öldürüldü

Şırnak Il Jandarma komutanlığınca, 02 Kasım 2018 tarihinde başlatılan Hançer-6 operasyonunda, Silopi ilçesi Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında  bulunan bir mağarada 8 terörist tespit edilmiş olup; mağraya yapılan operasyonla  8 terörist silah, techizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

İl genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda; 1'i sağ,  17'si ölü olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 

31 Ekim 2018 tarihinde  Güçlükonak ilçesinde ölü olarak ele geçirilen Kemal Bagok  kod adlı Lokman Genç adlı teroristin 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit edilmesi ile sonuçlanan  olayın failleri arasında bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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