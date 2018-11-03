İşte Başkan Erdoğan’ın dedesinin şehadet belgesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son grup toplantısında donarak şehit olan askerleri anımsatarak "Benim dedem de Sarıkamış'ta şehit olmuştu' demişti. Erdoğan'ın bahsettiği belge Milli Savunma Bakanlığı'nın arşivlerinde bulunuyor. Künye kayıt bilgilerine göre Başkan Erdoğan'ın dedesinin Mutioğulları'ndan Kemal'in Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı'ndan askerde kayıp olanlara ait silahaltı defterinde kaydı yer alıyor.

Belgede Silahaltı Defterinin 213.'üncü sayfasında Rize Ulucami köyünden Mutioğulları'ndan lakaplı Mustafa oğlu Kemal'in 'askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür- Osman) şeklinde ifadeler yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, askerlikte vefat edenlerin işlemleri Harbiye Nezareti tarafından 1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu'na göre yürütülüyordu. Doğrudan kurşun, kılıç, bomba gibi düşman atışıyla vefat edenler şehit olarak kayıtlara yazılıyordu. Donma, güneş çarpması boğulma veya salgın hastalık gibi nedenlerle vefat edenler ise şehit olarak nitelendirilmiyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesinin ismi bu nedenle şehit olarak kayıtlarda yer almıyordu. Ancak Erdoğan'ın dedesinin o tarihlerde askere gittiği ve askerde şehit olduğu Rize Askerlik Şubesi askerde kayıp olanlara ait silahaltı defterinde 'askerde meçhul' ifadeleriyle yer aldı. Yine o dönem silah arkadaşlarının anlatımıyla dedesinin donarak şehit olduğu bilgisi de kayıtlarda bulunuyor.

Sabah