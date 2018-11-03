Büyük operasyon öncesi PKK titriyor

TSK’nın, Fırat’ın doğusuna yönelik bombardımanı ve kara harekatı hazırlığı terör örgütü PKK’yı panikletti. Harekatı durdurmak için Türkiye’nin büyük şehirlerinde bombalı saldırı hazırlığı yapan teröristler, sınıra da sabotaj timleri gönderiyor

Terör örgütü PKK Cerablus, Tel Abyad, Ayn el-Arab, Dırbesiye ve Kamışlı sınır hattına roket, füze ve havanlarla desteklediği sabotaj timleri gönderiyor. ABD’li uzmanlar tarafından eğitilen terör timinin başında ise Kandil’in gönderdiği ‘Hamo’ isimli bir PKK’lı bulunuyor. Suruç, Nusaybin, Ceylanpınar, Karkamış ve Akçakale hattındaki hudut karakolları, kaymakamlık, öğretmenevi, askeri lojmanlar ve emniyet binaları, teröristlerin sabotaj listesinde.

Çok yakında PKK’dan temizlenmesi planlanan Tel Abyad’da halk, örgütün baskılarından bunalmış durumda.

TERÖR EĞİTİMİ ABD ÜSSÜNDE

Münbiç’te Türkiye ile ortak devriyeye başlayan ABD, Fırat’ın doğusunda PKK’nın stratejisini belirliyor. İlk olarak 2015 yılında Ayn el-Arab’da terör eğitim üssü kuran ABD, burada 30 bin PKK’lıya askeri eğitimler verdi. ÖSO İstihbarat Birimi sorumlularından Ebu Zeyd, sınıra sabote eylemleri için gönderilenlerin antitank, füze, havan topu, uçaksavar ve mayın konusunda üst düzey eğitimli teröristlerden seçildiğini söyledi. Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada Ebu Zeyd, Suruç-İncirli Hudut Karakol Komutanlığı’na dönük ‘TOW’ tipi güdümlü füze saldırısının da aynı ekip tarafından düzenlendiğini anlattı. Zeyd, PKK’lıların antitank füzeleri ve ‘Manpads’ başta olmak üzere omuzdan atılabilen tüm ağır silah ve füzelere ilişkin eğitimleri ABD üslerinde ABD’li askerlerden aldığını kaydetti.

FARKLI KAMUFLAJ YÖNTEMLERİ

PKK’nın sınır boyu sabote eylemleri gerçekleştirmek amacıyla görevlendirdiği teröristler sınıra sızma ve mevzi hattında konuşlanma amaçlı farklı kamuflaj yöntemleri uyguluyor. Sivilleri taşıyan minibüsler ve toptancı kamyonetleri silahların taşınmasında başlıca tercih şekli olurken teröristler sınıra yerleşme sürecinde 3-4 farklı araç değiştiriyor. ÖSO mensubu Ebu Zeyd, Kamışlı-Cerablus hattına sevk edilen terörist sayısının 150’den fazla olduğu bilgisini verdi.

DEAŞ-PKK YİNE MÜTTEFİK

Türkiye’nin, ABD öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan terör haritasına yönelik üçüncü ve esaslı müdahale hazırlıkları terör cephesini bir kez daha birleştirdi. DEAŞ ve PKK başta İdlib, Afrin ve Fırat Kalkanı bölgeleri olmak üzere sınırın Türkiye tarafında yapılacak eylemler konusunda ortak hareket edecek. Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ebu Nedim, Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtın Afrin örneğinde olduğu gibi Suriye içerisinde faaliyet gösteren farklı terör odaklarını birleştirdiğini kaydetti. ÖSO Komutanı, bölge genelinde güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve son bir aylık dilimde 70’ten fazla sızma ve provokasyon girişiminin Türk güvenlik ve istihbarat birimleriyle yapılan ortak çalışmalar sonucu engellendiğini kaydetti.

ABD DESTEĞİYLE İŞGAL EDİLDİ

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan Tel Abyad’da, terör örgütü YPG/PKK işgali görüntülendi. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında Suriye topraklarında bulunan Tel Abyad, PKK tarafından 2015 Haziran ayında ABD desteğiyle işgal edildi. Örgüt, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçede halk üzerindeki tahakkümünü iyice artırdı.

TERÖRİSTLERDEN YEREL HALKA BASKI VE ZULÜM

Rakka’ya bağlı ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut. Teröristler, buradaki Türkmen köylerini ‘bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği’ tehdidiyle zorla boşaltmıştı. Tel Abyad’dan yansıyan son görüntülerde askeri üniforma giymiş PKK’lıların ilçenin girişinde araçları durdurarak, kimlik kontrolü yaptığı görülüyor. Uzun kuyruklar oluşturan sivil araçlar ancak kontrolün ardından ilçeye girebiliyor. Teröristlerin oluşturduğu kontrol noktasında barındıkları binanın tepesinde sözde Kürdistan bayrağı bulunuyor. İlçe halkı burada kontrolden geçirilerek topraklarına girip çıkabiliyor. İlçe merkezine giden anayolda, her aydınlatma direğinde PKK’nın sözde flamaları asılı. Direklerde ise terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın resimleri bulunuyor.

Yeni Şafak