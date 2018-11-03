03 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:04Güneş 07:30Öğle 12:54İkindi 15:39Akşam 18:06Yatsı 19:26
    • 18°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 94.123 1.88
  • Altın: 214,594 -1.82
  • Dolar: 5,4213 -1.65
  • Euro: 6,1723 -1.84

Sınırda anında alarm çalacak! Geçiş artık imkansız

»
Iğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı planlanan İran Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi’nde beton duvar ve devriye yolunun yanı sıra yasa dışı geçiş ve kazıları haber veren fiber optik sensör uygulaması da yer alıyor.
Sınırda anında alarm çalacak! Geçiş artık imkansız
Sınırda anında alarm çalacak! Geçiş artık imkansız Sınırda anında alarm çalacak! Geçiş artık imkansız Sınırda anında alarm çalacak! Geçiş artık imkansız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye sınırının yanı sıra 560 kilometrelik İran sınırında da geçişleri engellemek için hudut güvenliği çalışmalarını hızlandırdı. İran Hudutu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi; Iğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı olarak planlandı. Projede modüler beton duvar, J-9 benzeri engel sistemi, beton hudut devriye yolu, gözetleme kuleleri, sınır aydınlatması, mobil keşif gözetleme aracı, küçük İHA gibi sistemlerin yanı sıra fiber optik akustik sensör uygulaması da yer alıyor. 

MSB’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na verdiği 2019 bütçe teklifi sunumunda, bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgilere de yer verildi. Suriye sınırında Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin güçlendirilmesi kapsamında, 810 kilometre modüler beton duvar, 196 kilometre kafes tel-fens teli inşa edildi. 472 kilometrelik bölümde aydınlatma yapıldı.

 

Suriye sınırının yanı sıra özellikle Afganistan’dan gelen mülteciler ile kaçakçıların kullandığı İran sınırına yönelik de çalışma yürütüldü. İran Hudutu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi; Iğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı olarak planlandı.

Alarm verecek

Projede; modüler beton duvar, J-9 benzeri engel sistemi, beton hudut devriye yolu, gözetleme kuleleri, sınır aydınlatması, sedde ve sedde üzeri yol, mobil keşif gözetleme aracı, küçük İHA ve çok rotorlu mini İHA sistemlerinin yanı sıra fiber optik akustik sensör uygulaması da yer alıyor. 

Sensör sisteminde, kablolar döşendiği yerlerde toprak üstündeki geçişleri, toprağın küçük ve büyük aletlerle kazılmasını hemen algılayarak noktasal olarak alarm veriyor. Projenin 141 kilometrelik bölümünü oluşturan Iğdır bölgesinin modüler beton duvar yapımına ve yol ıslahına başlandı. Gelinen aşamada 90 kilometre uzunluğunda modüler beton duvar inşası ve 95 kilometrelik yol ıslahı tamamlandı.

Milli ‘Google Earth’

Sunumda, Harita Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilgili şu bilgi verildi: 

“Küre ve Atlas haritacılık uygulamaları, Kasım 2018’de vatandaşlarımızın hizmetine sunularak internetteki yabancı menşeli ve milli menfaatlerimize uymayan haritaları kullanma mecburiyeti ortadan kaldırılacak ve yabancı uygulamalar için sarf edilen kaynağın ülkemizde kalması sağlanacaktır. Hava fotoğrafı çekim ve ortogörüntü üretim kapasitesinin artırılması amacıyla envanterimizde yer alan iki adet B-200 uçağımıza ilave olarak üçüncü uçağımız B-350 tedarik edilmiştir. İki adet taktik İHA’ya harita üretim amaçlı hava fotoğrafları iki yılda bir yenilenecek, ülkemizin kalkınması ve savunması için önem arz eden bu görüntüler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla halkımıza sunulacaktır.”

Milliyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Okulda korkunç olay!Okulda korkunç olay!Giresun'da, Anadolu Lisesi'nde eğitim gören T.D. (16) adlı kız öğrencinin, teneffüste şakalaşırken göğsüne yumruk attığı arkadaşı Buğra Kağan Şen (16), fenalaştı.
Hudson Nehri gizemi: Sır perdesi aralanıyorHudson Nehri gizemi: Sır perdesi aralanıyorABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'nden cansız bedenleri bulunan ve Suudi Arabistan vatandaşı oldukları tespit edilen iki kız kardeşin çevresindekilere "Suudi Arabistan'a geri dönmektense ölmeyi tercih edeceklerini" söyledikleri bildirildi.
Aydın'da korkunç olay!Aydın'da korkunç olay!Aydın'da kaldıkları evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, durumları ağır olan diğer iki öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.
Yeni kanun artık devrede!Yeni kanun artık devrede!İstanbul Eyüpsultan'da asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatarak drift yapan şüpheli Şenol A., polis tarafından yakalandı.
İşte Erdoğan ve Trump’ın Halk Bankası diyaloğuİşte Erdoğan ve Trump’ın Halk Bankası diyaloğuABD başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde yaşanan Halk Bank görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
Sınırda anında alarm çalacak! Geçiş artık imkansızSınırda anında alarm çalacak! Geçiş artık imkansızIğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı planlanan İran Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi’nde beton duvar ve devriye yolunun yanı sıra yasa dışı geçiş ve kazıları haber veren fiber optik sensör uygulaması da yer alıyor.
  • Büyük operasyon öncesi PKK titriyor03 Kasım 2018 Cumartesi 07:57
  • İşte Başkan Erdoğan’ın dedesinin şehadet belgesi03 Kasım 2018 Cumartesi 07:55
  • İçişleri Bakanlığı: 18 terörist öldürüldü03 Kasım 2018 Cumartesi 07:55
  • Ermenistan, Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor02 Kasım 2018 Cuma 20:51
  • Kaşıkçı emri en üst makamlardan geldi!02 Kasım 2018 Cuma 19:48
  • Karar, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı!02 Kasım 2018 Cuma 18:45
  • Kılıçdaroğlu'na kötü haber!02 Kasım 2018 Cuma 17:44
  • Eşini vahşice öldürdü bahanesi bakın ne oldu!02 Kasım 2018 Cuma 16:15
  • Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntüleri bir ili karıştırdı02 Kasım 2018 Cuma 15:43
  • Savcılık göçükle ilgili soruşturma başlattı02 Kasım 2018 Cuma 15:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri