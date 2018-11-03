İşte Erdoğan ve Trump’ın Halk Bankası diyaloğu

ABD başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde yaşanan Halk Bank görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat bugünkü köşesinde ABD başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde yaşanan Halk Bank görüşmesini aktardı.

1 Kasım 2018 Trump-Erdoğan telefon görüşmesinin ana gündem maddesi, karşılıklı bakan yaptırımlarının kaldırılması ve eş zamanlı açıklamaydı. İki ülke ilişkilerinin normalleşme sürecindeki önemli adımdı. ABD Başkanı Trump, “Yaptırımları kaldırıyoruz, normalleşme yönünde önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Rahip Brunson’ın yargılanma sürecinin bitmesi ve ülkesine dönmesinin ardından yaptırımların kaldırılması konusunda her iki ülkeden de güçlü mesajlar verilmişti. Haber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ulaştı. ABD, iki bakana yönelik yaptırımları kaldıracağı bilgisini Ankara’ya iletti. 1 Kasım’da iki liderin görüşmesinde de yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamanın Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı’ndan eş zamanlı yapılmasına karar verildi. Sadece bu değil, Trump’ın telefonda “Kaldırıyoruz” sözlerinden sonra edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir talebini yineledi. Aralarında şu önemli diyalog geçti.

Erdoğan: Biliyorsunuz, Halk Bankası süreci devam ediyor. Artık bu soruşturma sürecinin de düşürülmesini istiyoruz. Normalleşme sürecinde önemli bir adım olacaktır.

Trump: Hazine Bakanlığımla görüşüp nasıl bir yöntem izleyeceğiz, nasıl olacağına bir bakacağım.

Ankara’daki bilgi, soruşturma dosyasının ABD Adalet Bakanlığı’ndan Güney Bölgesi Savcısı’na gönderildiği yönünde. İdari bir kararla da bunun kaldırılabileceği düşünülüyor. Görüşmede Trump’ın bu konuda bilgi vereceğini söylediği belirtiliyor.

Gözler artık Paris’te.

Telefon görüşmesinde liderler Paris’te görüşmek üzere sözleştiler.

11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak Paris Barış Konferansı’nda iki lider bir araya gelecek.

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