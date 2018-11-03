Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi.
Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarlarından Unifeb'li olduğu söylenilen bir taraftarın kalbi durdu.
Fenerbahçe taraftar platformundan yapılan açıklama şu şekilde;
1907 ÜNİFEB Kocaeli Üniversitesi eski üniversite sorumlusu Koray Şener'i in tribünde rahatsızlanırak vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağolsun...
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması; "Fenerbahçe SK: "Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"
Galatasaray'dan Fenerbahçeli taraftar için başsağlığı
Galatasaray, Fenerbahçe maçı için Türk Telekom Stadyumu'na gelen ve tribünde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat eden sarı-lacivertli taraftar için başsağlığı mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
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Derbide ölüm haberi!
Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi.
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