Zafer Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşlarının rahatsızlanıp telefonla kendisine ulaşması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YERDE HAREKETSİZ YATAN ÜÇ GENÇ...
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan üniversite öğrencileri O.S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K'yi (20) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Öğrencilerden O.S, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.F.D. ve Y.E.K'nin durumlarının ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Söz konusu öğrencilerin, uyuşturucu hap kullanmaları nedeniyle fenalaştığı iddiası üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.
03 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
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Aydın'da korkunç olay!
Aydın'da kaldıkları evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, durumları ağır olan diğer iki öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.
Zafer Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşlarının rahatsızlanıp telefonla kendisine ulaşması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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