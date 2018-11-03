03 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe camiasına mesaj

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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe camiasına mesaj
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve son zamanlarda adı sıkça sarı-lacivertlilerle anılan Ersun Yanal, derbide vefat eden taraftarla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe camiasına mesaj Ersun Yanal'dan Fenerbahçe camiasına mesaj Ersun Yanal'dan Fenerbahçe camiasına mesaj

Yanal, Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerken, şu sözlere yer verdi;

 "Gencecik bir canı kaybettik bugün, kelimeler yetersiz.. Koray kardeşimizin ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. #KorayŞener"

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