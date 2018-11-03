Ersun Yanal'dan Fenerbahçe camiasına mesaj

Yanal, Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerken, şu sözlere yer verdi;
"Gencecik bir canı kaybettik bugün, kelimeler yetersiz.. Koray kardeşimizin ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. #KorayŞener"
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Yanal, Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerken, şu sözlere yer verdi;
"Gencecik bir canı kaybettik bugün, kelimeler yetersiz.. Koray kardeşimizin ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. #KorayŞener"