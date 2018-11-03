03 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:04Güneş 07:30Öğle 12:54İkindi 15:39Akşam 18:06Yatsı 19:26
    • 18°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 94.123 1.88
  • Altın: 214,594 -1.82
  • Dolar: 5,4213 -1.65
  • Euro: 6,1723 -1.84

Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu iddiası

»
Wall Street Journal, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğunu ileri sürdü.
Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu iddiası
Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu iddiası Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu iddiası Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu iddiası

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Suudi Kraliyet Ailesi'nden bazı kişiler, hükümet danışmanları, Batılı yetkililer, aktivistler gibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın basın danışmanı 40 yaşındaki Suud el-Kahtani'nin Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gönderilen suikast timini yöneten kişi olduğunu iddia etti.

Haberde, "Kahtani'nin bu cinayetteki muhtemel rolü, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens'i bu işin dışında tutma çabalarını da zora sokuyor." ifadesi kullanıldı.

Habere göre, Prens Muhammed bir taraftan ülkesinde sosyal reformlar yaparken, Prens'in en yakınındaki isimlerden Kahtani de muhalif seslere karşı sıfır tolerans politikası yürüttü ve basın danışmanının radarına giren ilk kişilerden biri Kaşıkçı oldu.

KAŞIKÇI'YI SUUDİ ARABİSTAN'A DÖNDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Kahtani, önce Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle kandırılarak Suudi Arabistan'a dönmesini sağlamak istedi ve Suudi gazeteciye "Veliaht Prens editörlüğünüze değer veriyor. Sizi tekrar Suudi Arabistan'da görmek istiyor." mesajını gönderdi. Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönmemesi üzerine Suudi yönetimi gazetecinin oğlu Salih'e ülkeden çıkış yasağı koydu ve İstanbul'daki başkonsolosluktaki cinayet planlanmaya başlandı.

Kaynaklara göre, Kaşıkçı'ya İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim tarihi için randevu veren konsolosluk görevlisi de Kahtani ile sürekli iletişim halindeydi. Prens Muhammed bin Selman'ın en güvendiği bir diğer isim olan Suudi Arabistan İstihbarat Şefi Yardımcısı General Ahmed el-Assiri de Kahtani'den aldığı emir doğrultusunda suikast timini topladı.

KRAL SELMAN HEM KAHTANİ'Yİ HEM DE ASSİRİ'Yİ GÖREVDEN ALMIŞ

Suikast timinin İstanbul'a giderken kullandığı ve Prens Muhammed bin Selman'ın ofisi tarafından kontrol edilen hava yolu şirketine ait uçakların kullanım iznini onaylama görevinin de Kahtani'de olduğunu vurgulayan kaynaklar, Kral Selman bin Abdulaziz'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türk yetkililerin topladığı deliller hakkında bilgilendirildikten sonra hem Assiri'yi hem de Kahtani'yi görevden aldığını belirtti.

Şu anda her iki yetkilinin de soruşturma altında olduğunu aktaran kaynaklar, ne Kahtani ne de Assiri'nin tutuklandığını ifade etti.

Kahtani'nin yerli basın üzerindeki kontrolü artırdığı, ayrıca sosyal medyada yazılanların kontrol edilmesi için 3 bin kişiden oluşan bir heyet kurduğunu dile getiren kaynaklar, Kahtani'nin kadın hakları savunucularını susturmak için de kampanya yürüttüğü bilgisini paylaştı.

Ayrıca kaynaklar, Katar krizi, kadın hakları aktivistlerinin susturulması gibi Muhammed bin Selman'ın en tartışmalı kararlarına Kahtani'nin öncülük ettiğini kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu iddiasıSuikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu iddiasıWall Street Journal, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğunu ileri sürdü.
Netanyahu sessizliğini bozdu! Arabistan açıklamasıNetanyahu sessizliğini bozdu! Arabistan açıklamasıİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında ilk kez konuştu.
Suudi Arabistan elçiliği yakınında patlama!Suudi Arabistan elçiliği yakınında patlama!İngiltere'nin başkenti Londra'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yakın bir binada yangın çıktı. Binada yangın çıkmadan önce patlama olduğu belirtiliyor.
ABD 'dur' dedi, Suudi Arabistan dinlemedi!ABD 'dur' dedi, Suudi Arabistan dinlemedi!Suudilerin başını çektiği koalisyona ait jetler, iç savaş ülkesi Yemen'in başkenti Sana'daki hava üssü ve füze sahasını vurdu.
Münbiç'te ortak devriyeden ilk görüntüler paylaşıldıMünbiç'te ortak devriyeden ilk görüntüler paylaşıldıMilli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD silahlı kuvvetlerince dün Münbiç'te başlatılan müşterek birleşik devriyeye ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bu kızları kim öldürdüBu kızları kim öldürdüABD’den siyasi sığınma isteyen Suudlu iki kız kardeş New York’taki Hudson nehrinde ölü olarak bulundu. Kızların annesi, Suudi Büyükelçiliği’nden, “ABD’yi derhal terk edin” diye uyarı aldıklarını söyledi.
  • Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş02 Kasım 2018 Cuma 08:15
  • Netanyahu, Trump'tan 'Suudi Veliaht Prens'e destek olmasını' istemiş02 Kasım 2018 Cuma 08:02
  • Osmanlı yapmıştı! Trump'ın adı verilecek01 Kasım 2018 Perşembe 15:33
  • Dev şirket 18 bin kişiyi işten çıkarıyor01 Kasım 2018 Perşembe 07:37
  • Almanya'yı karıştıran skandal!01 Kasım 2018 Perşembe 07:12
  • Cinsel tacizci Katolik piskopos görevden alındı01 Kasım 2018 Perşembe 07:10
  • Trump'tan ilginç çıkış31 Ekim 2018 Çarşamba 16:45
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!31 Ekim 2018 Çarşamba 15:25
  • Rusya'dan ABD'ye sert YPG uyarısı!31 Ekim 2018 Çarşamba 15:22
  • ABD’den DEAŞ’a silahın belgesi31 Ekim 2018 Çarşamba 08:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri