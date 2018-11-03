(Ayıntılar Geliyor...)
03 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
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İstanbul'da bir fabrikada korkutan yangın
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