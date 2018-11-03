Çavuşoğlu: Takas odası kurulmasını teklif ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan yaptırım krizi hakkında "Eş zamanlı olarak kaldırdık" dedi. Bakan Çavuşoğlu "D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticarette milli para kullanımına geçmeye hazırlandığını belirten Bakan, "D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan yaptırım krizi hakkında "Eş zamanlı olarak kaldırdık" dedi.

18. D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde geçen yıl D-8'in 20. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da kutladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, D-8'i kurarken sahip oldukları iş birliği ve dayanışma ruhunun aynı şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi.

D-8'İN BAŞARISI

Çavuşoğlu, halkların ortak menfaati ve paylaştıkları değerler temelinde D-8 platformunda bir araya geldiklerine işaret ederek, bu birleştirici özelliğin D-8'in bir başarısı olduğunu kaydetti.

D-8 bağlamında bazı eksikliklerin de gözardı edilmemesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, D-8'in bu modern çağın gereksinimlerine ayak uydurmak için kendisini geliştirmesi gerektiği vurguladı.

"10 YILLIK YOL HARİTASI TASLAĞI VAR"

Çavuşoğlu, geçen yıl İstanbul zirvesinin örgütün son 20 yılını gözden geçirmek ve eksikleri tespit etmek için güzel bir imkan sunduğunu söyledi. Zirvede kabul edilen İstanbul bildirisi ve eylem planıyla da mevcut durumun fotoğrafının çekildiğini anımsatan Çavuşoğlu, D-8'den beklentilerin en üst seviyede ele alındığına işaret etti.

"Şimdi de önümüzde D-8'in 2020-2030 dönemine ışık tutacak 10 yıllık yol haritası taslağı var." diyen Çavuşoğlu, gelecek sene Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak bakanlar konseyi toplantısında bu yol haritasının kabul ederek çalışmalara bu yönde şekil vermeye başlayabileceklerini belirtti.

"TAKAS ODASI KURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Bugün kimi ülkelerce döviz kurlarının siyasi saiklerle kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli para birimlerimizi kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimleriyle yapmaya hazırlanıyoruz. Birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu anlamda D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz."