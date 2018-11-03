03 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:04Güneş 07:30Öğle 12:54İkindi 15:39Akşam 18:06Yatsı 19:26
    • 25°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 94.123 1.88
  • Altın: 214,594 -1.82
  • Dolar: 5,4213 -1.65
  • Euro: 6,1723 -1.84

Çavuşoğlu: Takas odası kurulmasını teklif ediyoruz

»
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan yaptırım krizi hakkında "Eş zamanlı olarak kaldırdık" dedi. Bakan Çavuşoğlu "D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu: Takas odası kurulmasını teklif ediyoruz
Çavuşoğlu: Takas odası kurulmasını teklif ediyoruz Çavuşoğlu: Takas odası kurulmasını teklif ediyoruz Çavuşoğlu: Takas odası kurulmasını teklif ediyoruz

Türkiye'nin Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle  ticarette milli para kullanımına geçmeye hazırlandığını belirten Bakan, "D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz" ifadesini kullandı. 

Anadolu Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan yaptırım krizi hakkında "Eş zamanlı olarak kaldırdık" dedi.

18. D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde geçen yıl D-8'in  20. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da kutladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, D-8'i  kurarken sahip oldukları iş birliği ve dayanışma ruhunun aynı şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi.

D-8'İN BAŞARISI

Çavuşoğlu, halkların ortak menfaati ve paylaştıkları değerler  temelinde D-8 platformunda bir araya geldiklerine işaret ederek, bu birleştirici  özelliğin D-8'in bir başarısı olduğunu kaydetti.

D-8 bağlamında bazı eksikliklerin de gözardı edilmemesi gerektiğini  aktaran Çavuşoğlu, D-8'in bu modern çağın gereksinimlerine ayak uydurmak için  kendisini geliştirmesi gerektiği vurguladı.

"10 YILLIK YOL HARİTASI TASLAĞI VAR"

Çavuşoğlu, geçen yıl İstanbul zirvesinin örgütün son 20 yılını gözden  geçirmek ve eksikleri tespit etmek için güzel bir imkan sunduğunu söyledi.  Zirvede kabul edilen İstanbul bildirisi ve eylem planıyla da mevcut durumun  fotoğrafının çekildiğini anımsatan Çavuşoğlu, D-8'den beklentilerin en üst  seviyede ele alındığına işaret etti.

"Şimdi de önümüzde D-8'in 2020-2030 dönemine ışık tutacak 10 yıllık  yol haritası taslağı var." diyen Çavuşoğlu, gelecek sene Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak bakanlar konseyi toplantısında bu yol haritasının kabul ederek çalışmalara bu yönde şekil vermeye başlayabileceklerini belirtti.

"TAKAS ODASI KURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Bugün kimi ülkelerce döviz kurlarının siyasi saiklerle kullanıldığı  bir dönemi yaşıyoruz. Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en  güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli para birimlerimizi  kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle  ticaretimizi milli para birimleriyle yapmaya hazırlanıyoruz. Birçok ülkeyle de  ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek  mümkün. Bu anlamda D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çavuşoğlu: Takas odası kurulmasını teklif ediyoruzÇavuşoğlu: Takas odası kurulmasını teklif ediyoruzDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan yaptırım krizi hakkında "Eş zamanlı olarak kaldırdık" dedi. Bakan Çavuşoğlu "D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz" ifadesini kullandı.
Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı!Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı!Büyükşehirlerde eylem hazırlığındayken Diyarbakır’da sağ olarak yakalanan teröristlerin üzerinden çıkan deodorant kutusunda patlayıcı çıktı.
İstanbul'da bir fabrikada korkutan yangınİstanbul'da bir fabrikada korkutan yangınİstanbul Sultangazi'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Okulda korkunç olay!Okulda korkunç olay!Giresun'da, Anadolu Lisesi'nde eğitim gören T.D. (16) adlı kız öğrencinin, teneffüste şakalaşırken göğsüne yumruk attığı arkadaşı Buğra Kağan Şen (16), fenalaştı.
Hudson Nehri gizemi: Sır perdesi aralanıyorHudson Nehri gizemi: Sır perdesi aralanıyorABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'nden cansız bedenleri bulunan ve Suudi Arabistan vatandaşı oldukları tespit edilen iki kız kardeşin çevresindekilere "Suudi Arabistan'a geri dönmektense ölmeyi tercih edeceklerini" söyledikleri bildirildi.
Aydın'da korkunç olay!Aydın'da korkunç olay!Aydın'da kaldıkları evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, durumları ağır olan diğer iki öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.
  • Yeni kanun artık devrede!03 Kasım 2018 Cumartesi 08:25
  • İşte Erdoğan ve Trump’ın Halk Bankası diyaloğu03 Kasım 2018 Cumartesi 08:22
  • Sınırda anında alarm çalacak! Geçiş artık imkansız03 Kasım 2018 Cumartesi 07:59
  • Büyük operasyon öncesi PKK titriyor03 Kasım 2018 Cumartesi 07:57
  • İşte Başkan Erdoğan’ın dedesinin şehadet belgesi03 Kasım 2018 Cumartesi 07:55
  • İçişleri Bakanlığı: 18 terörist öldürüldü03 Kasım 2018 Cumartesi 07:55
  • Ermenistan, Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor02 Kasım 2018 Cuma 20:51
  • Kaşıkçı emri en üst makamlardan geldi!02 Kasım 2018 Cuma 19:48
  • Karar, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı!02 Kasım 2018 Cuma 18:45
  • Kılıçdaroğlu'na kötü haber!02 Kasım 2018 Cuma 17:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri