03 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
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İstanbul'da terör operasyonu

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu İstanbul'da terör operasyonu İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos’ta Tunceli'de etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun üzerinde bulunan dokümanlardaki bilgiler doğrultusunda, İstanbul'da örgüt adına faaliyette bulunup geçmiş dönemlerde de örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 9 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

Ekipler, eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 
Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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