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Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bomba iddia!

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Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bomba iddia!
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini İran'la irtibatlandırmak için milyonlarca dolar harcadığını ileri sürdü.
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bomba iddia! Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bomba iddia! Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bomba iddia!

Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend'in göreve başlaması  nedeniyle düzenlenen programa katılan Cihangiri, burada yaptığı konuşmada, ABD  yaptırımları ve Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Cihangiri, konuşmasında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın İran'a karşı  psikolojik savaş başlattığını ve bunu medya üzerinden yürüttüklerini ifade ederek  bu konuda bir dereceye kadar başarılı olduklarını ve insanları endişeye sevk  ettiklerini söyledi.

MİLYONLARCA DOLAR TAHSİS EDİLDİ

 

Bu ülkelerin Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını İran'la  bağlantılandırmak için yoğun bir çabanın içine girdiğini savunan Cihangiri, "ABD  ve müttefiklerinin, medyanın İran aleyhine seferber edilerek propaganda yapılması  ve kamuoyunun İran aleyhine yönlendirilmesi için milyonlarca dolar tahsis  ettiğini" ileri sürdü.

Cihangiri, bu meseleyle ilgili bazı haberlerin İngiliz basınında  çıktığını kaydederek, "Diğer batı medyasının da bu konuyu gündeme getireceğinden  eminiz. Bazı medya organları, dünyada bağımsız olarak nitelendiriliyor, fakat  bunlar kamuoyunu İran'ın aleyhine yönlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyaya güvenilir ülke olduğumuzu gösterdik"

Yaptırımlarla ilgili olarak da İran halkının ABD'nin tek taraflı  siyasetine karşı durduğunu dile getiren Cihangiri, Washington yönetiminin,  yürüttüğü politikalar nedeniyle yalnız kaldığını, kendilerinin siyasi açıdan daha  iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Dünyaya güvenilir ülke olduğumuzu ABD'nin  de güvenilmez olduğunu gösterdik." dedi.

Cihangiri, ABD yaptırımlarına karşı gerekli önlemleri aldıklarına ve  mekanizmaları kurduklarına işaret ederek, devletin kasasında para olduğunu  söyledi.

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