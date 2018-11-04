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Fatih Terim şimdi yandı!

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Fatih Terim şimdi yandı!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in müsabaka sonrasındaki sözleri hem temsilci hem hakem raporlarında yer aldı
Fatih Terim şimdi yandı! Fatih Terim şimdi yandı! Fatih Terim şimdi yandı!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe müsabaka sonrası hakem Fırat Aydınus ve yardımcılarına yönelttiği ifadelerin temsilci raporlarında tam olarak yer alması tecrübeli teknik adamı ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı

Fatih Terim'in gol öncesi yanlış olan taç atışı isyanıyla başlayarak üstlerine kadar uzanan sözleri hakem Fırat Aydınus, 4. hakem Özgür Yankaya ve müsabaka temsilcisi raporlarında yer aldı

 

Pazartesi günü bu raporların incelenmesinin ardından Fatih Terim'in ifadelerinin hakaret veya sportmenliğe aykırılık kapsamında olup olmaması ile ilgili karar verilecek. Çıkan sonuca göre sevk işlemi yapacak

HASAN ŞAŞ DA RAPORLARDA

Bu arada müsabaka sonrası Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile kulüp görevlilerin de temsilci raporlarında yer aldığı öğrenildi.

TERİM'İN AYDINUS'A SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından Fatih Terim hakem Fırat Aydınus'un yanına giderek taç pozisyonu için itirazda bulundu. Aydınus'a "Üç sahada var, 5 tane yukarıda var bir taç pozisyonunu göremiyorsunuz" şeklinde sitemde bulundu.

SALDIRIDAN CEZA GELİYOR

Maç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği, saldırıdan ceza alacakları belirlendi

5-10 MAÇ ARASINDA CEZA

Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olayları saldırı kapsamına alması, Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimleri 5 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış oldu

SOLDADO, JAILSON, NDIAYE...

Buna göre hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı gören Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacak

Öte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalarda küçük bir indirime de gidebilir

JAILSON: Belhanda'ya tokat attı
SOLDADO: Belhanda'nın boğazına yapıştı
NDIAYE: Jailson'a kafa attı

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