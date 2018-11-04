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Hükümet düğmeye bastı! Bir müjde daha

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Hükümet düğmeye bastı! Bir müjde daha
Hükümet, inşaat sektörü için yeni paket hazırlıyor. Bu ay tamamlanması gereken paketle stok sorunu çözülecek. Stoktaki konutlar bir fona alınacak. Daha sonra tahvil veya sukuk çıkarılarak satılacak.
Hükümet düğmeye bastı! Bir müjde daha Hükümet düğmeye bastı! Bir müjde daha Hükümet düğmeye bastı! Bir müjde daha

Hükümet, ekonominin lokomotifi inşaat sektöründeki stok sorununa el atıyor. Edinilen bilgilere göre, bu ay gayrimenkul sektörü için yeni bir paket açıklanacak. Sektördeki konut stoku için varlık havuzu oluşturulacak. Stokların kurulacak bir fon üzerinden menkulleştirilmesi planlanıyor. Emlak Bank bünyesinde kurulması planlanan fona firmaların konut stokları eklenecek. Daha sonra sukuk ya da tahville bunların menkulleştirilmesi sağlanacak. Gayrimenkullerin ise çeşitli kampanyalarla tüketiciye sunulacağı belirtiliyor.

65 BİN MARKALI KONUT STOKU

 

Peki ülke genelinde ne kadarlık stok var? Uzmanların verdiği bilgiye göre, inşaatı biten konut sayısı 1 milyon. Bunların yüzde 20'si kentsel dönüşüm projesi. Yani sahibi belli, satılmayacak. Bunun dışında satışa açık 800 bin konut olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1.5 yıl içinde bitecek 1 milyon konut da var. Sektörün yıllık birinci el satışı ise 650 bin. İstanbul'da yaklaşık 187 bin inşaatı bitmiş, satış bekleyen konut bulunuyor. Bu konutların yaklaşık 65 bini derneklere üye markalı gayrimenkul geliştiren firmaların bünyesinde bulunuyor. Bu konutların bir kısmının havuza dahil edileceği belirtiliyor.

ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTIYDI

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yapılan toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "Bakanımız sektörün meselelerine çok hâkim. Kendisinin sektörümüze desteği tam. Enflasyonla mücadele programına biz de destek veriyoruz." GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise İstanbul Finans Merkezi'nde inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bakanımıza finans merkezindeki çalışmalar hakkında da bilgi verdik. Yol haritamızla ilgili görüş aldık. Kendisi gerekenlerin süratle yapacağı bilgisini verdi" diye konuştu.

YURTDIŞINDA SATIŞ OFİSLERİ AÇILACAK

Pakette inşaat sektörünün yabancıya ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik konut satışını yıllık 10 milyar doların üzerine çıkarması için yapılacak çalışmalar da bulunuyor. Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilciliklerinin Türkiye'deki yatırım avantajlarını anlatmak ve özellikle hedef pazarlarda ülkeyi tanıtmak için yapacağı organizasyonlara hükümetin destek vereceği belirtiliyor. Özellikle Körfez ülkeleri, Irak, İran ve Türk Cumhuriyetleri gibi yoğun satışın yapıldığı ülkeler ile Avrupa'da yaşayan Türkler'e yönelik tanıtım çalışmaları düzenlenmesi, hedef pazarlarda satış ofislerinin açılması amaçlanıyor.

ORTA GELİRLİYE ÖZEL KONUT YAPILACAK

Paket, orta ve uzun vadede inşaat sektörünü orta gelir kesim için üretime yönlendirecek adımları da içeriyor. Devreden KDV ve devam eden inşaatlardaki KDV yükünün azaltılması ile finansman çözümlerinin de paket içinde yer alacağı belirtiliyor.

 SABAH

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