Avrupa'nın göbeğinde felaket

İtalya’da 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan fırtına, 14 milyon ağacı devirdi. İtalya'nın Sicilya adasında ise su baskınlarında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuruldu.

İtalya'nın kuzeydoğu bölgelerinde fırtına ve yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Beş gündür etkili olan kötü hava koşulları 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, fırtınanın Alp ve Dolomiti dağlarının bitki örtüsüne de büyük hasar verdiği kaydedildi.

Belluno kenti yakınlarında, itfaiyenin havadan çektiği görüntülerle bir çam ormanının yerle bir olduğu ortaya çıktı. Trento Alto Adige ve Veneto bölgelerinde saatte 180 kilometre hıza ulaşan fırtına binlerce karaçam ağaca zarar verdi. Bölgede yaklaşık 14 milyon ağacın fırtına sebebi ile devrildiği belirtildi.

İtalya İtfaiyesi ise, Sicilya'da ani gelişen su baskınlarında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.