ABD resmen açıkladı! Türkiye'ye ilk muafiyet geldi

ABD, Azerbaycan'nın Şahdeniz havzasındaki doğal gazını Türkiye'ye taşıyacak projelerde, İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verdi.

ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım pazartesi günü başlayacak yaptırımlarında Türkiye için ilk muafiyet resmen açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'nın Şahdeniz havzasındaki doğal gazını Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya taşıyacak projelerde İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verildi.

Açıklamada bu muafiyetin Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak ve Rusya ile İran hükümetlerinden enerji alanında bağımsız strateji izlemelerine yardımcı olmak amacıyla tanındığı belirtildi.

Bakanlık yaptırımlarla ilgili daha fazla detayın 5 Kasım'da açıklanacağını bildirdi.

İLK MÜJDEYİ BAKAN VERMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran yaptırımlarında 8 ülkeye muafiye tanıyacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak cuma günü yaptığı açıklamada, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" açıklamasında bulunmuştu.

AVRUPA'YA TAŞIYACAK

TPAO’nun yüzde 19 ortağı olduğu Azeri doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Şahdeniz 2 projesinden Türkiye’ye gaz akışı temmuz ayında başlamıştı. Şahdeniz 2’nin 16 milyar metreküp kapasitesi bulunuyor.