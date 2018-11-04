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Fenerbahçe'den acı veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için Ülker Stadı’nda cenaze töreni düzenledi.
Fenerbahçe'den acı veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
Fenerbahçe'den acı veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı Fenerbahçe'den acı veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı Fenerbahçe'den acı veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı’nda tören düzenledi.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç , Fenerbahçeli futbolcular, Şener’in ailesi ve çok sayıda taraftarın katıldığı törende Şener’in özgeçmişi okundu. 

Cenaze töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe'ye adanmış kısacık hayatının son gününde zamansızca aramızdan ayrılışı bizleri kahretti. Sevgili Koray, artık her maça seni anarak çıkacağız. Okul açıktaki koltuğuna senin adını yazıp hep boş bırakacağız ve senin adını yaşatacağız." dedi.

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