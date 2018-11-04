Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı’nda tören düzenledi.
Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç , Fenerbahçeli futbolcular, Şener’in ailesi ve çok sayıda taraftarın katıldığı törende Şener’in özgeçmişi okundu.
Cenaze töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe'ye adanmış kısacık hayatının son gününde zamansızca aramızdan ayrılışı bizleri kahretti. Sevgili Koray, artık her maça seni anarak çıkacağız. Okul açıktaki koltuğuna senin adını yazıp hep boş bırakacağız ve senin adını yaşatacağız." dedi.
04 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
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Fenerbahçe'den acı veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için Ülker Stadı’nda cenaze töreni düzenledi.
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı’nda tören düzenledi.
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Fenerbahçe'den acı veda! Gözyaşlarıyla uğurlandıGalatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için Ülker Stadı’nda cenaze töreni düzenledi.
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