CHP'den skandal 15 Temmuz hamlesi!

Türk Milleti 251 vatan evladını 15 Temmuz’un karanlık gecesinde şehadete uğurladı. O gecenin kahramanlarının emanetleri için toplanan yardım paraları ise CHP’yi rahatsız etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Temmuz’daki hain darbe kalkışması sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile gazi olanlara yardım amacıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan 309 milyon lira için Meclis araştırması istedi.

ŞEHİT SAYISINI BİLMEZ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoçimzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016’da, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış FETÖ mensuplarının başlattığı hain bir darbe girişimine maruz kaldığı anımsatıldı. 249 yurttaşın şehit, 2 bin 301 yurttaşın gazi olduğu hatırlatılan gerekçede, 25 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleriyle gazi olanlara yardım etmek amacıyla ''Dayanışma Kampanyası'' başlatıldığı belirtildi. Oysa ki darbe girişiminde şehit olanların sayısı 251'di.

İŞTE SKANDAL GEREKÇE!

Araştırma önergesinin skandal gerekçesinde, şunlar kaydedildi: Kampanyanın başlatılmasından bu yana 2 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın, açılan hesaplarda ne kadar para toplandığı ile toplanan paraların nasıl harcandığı, ne kadarının şehit aileleri ve gazilere dağıtıldığı konularında, yetkililerce bugüne kadar kamuoyuna tatminkar herhangi bir açıklamada bulunulmamış, bu konuda yöneltilen sorular da cevapsız bırakılmıştır.

Devlete duyulan güvenin zedelenmesine yol açan bu durum karşısında, tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için siyasi sorumluluğunun gereği olarak TBMM tarafından araştırılarak açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.