Erdoğan resti çekti! Meydanı haydutlara bırakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak töreninde konuştu.

MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelere sert sözlerle değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki başarılı operasyonlarını işaret ederek, "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

- Burgazada korvetimizin ülkemize milletimize Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. En geç 2020 yılında Kınalıadayı'yı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler ülkemizin Deniz Kuvvetleri'nin en az diğer unsuları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemize ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz.

"DENİZDEKİ HAYDUTLARA MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ"

- Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız.

TCG Burgazada bugün hizmete giriyor!

"SAVUNMA SANAYİİNDE DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 35'LERE İNDİ"

- Türkiye savunma sanayiinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'lere kadar indirdi. Türkiye, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi arasına giren 4 şirketiyle bu listede en fazla şirkete sahip 6. ülke durumuna gelmiştir.