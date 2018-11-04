04 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
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ABD'li belediye başkanı öldürüldü

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ABD'li belediye başkanı öldürüldü
ABD’nin North Ogden şehrinin Belediye Başkanlığı görevini geçici olarak donduran Brent Taylor’ın, Afganistan’da Taliban güçleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.
ABD'li belediye başkanı öldürüldü ABD'li belediye başkanı öldürüldü ABD'li belediye başkanı öldürüldü

Brent Taylor, ABD’nin Utah eyaletine bağlı North Ogden Belediye Başkanlığı görevini geçici olarak dondurup, Ulusal Muhafız Güçleri ile Afganistan’a gitmişti. Afganistan’ın başkenti Kabil’de görev yapan 39 yaşındaki teğmen Brent Taylor’ın, bir saldırı sonucunda öldürüldüğü duyuruldu. 

Konuyla ilgili askeri yetkililer yaptığı açıklamada, “Utah eyaletinin 17 bin nüfuslu Kuzey Ogden şehrinin belediye başkanı olan ve aynı zamanda da devletin Ulusal Muhafız Gücü’nde de görevli 7 çocuk babası 39 yaşındaki Teğmen Brent Taylor, bir yıllığına geçici görev için gittiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de hayatını kaybetmiştir” denildi. 
2013 yılında 17 bin nüfuslu Kuzey Ogden şehrine Belediye Başkanı seçilen Brent Taylor, Utah Ulusal Muhafız Güçleri ile Ocak ayında bir yıllığına Afganistan'a geçici göreve gittiği belirtildi. Afganistan’da öldürülen Teğmen Brent Taylor’ın, daha önce iki kez Irak'ta ve bir kez de Afganistan'da görev yaptığı açıklandı. 

Öte yandan, Afganistan’da Taliban güçleriyle 17 yıldır süren savaşta 2 bin 400’den fazla ABD ordusuna mensup görevlinin öldürüldüğü biliniyor. 

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