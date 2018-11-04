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Burak Yılmaz'dan olay hareket!

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Burak Yılmaz'dan olay hareket!
Trabzonspor'da oyundan alınan Burak Yılmaz, taraftarlara el kol hareketleriyle büyük bir tepki gösterdi.
Burak Yılmaz'dan olay hareket! Burak Yılmaz'dan olay hareket! Burak Yılmaz'dan olay hareket!

Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.

72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.

Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

 



KARAMAN'DAN AÇIKLAMA!

Trabzonspor - Bursaspor maçının ardından bordo mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, son 3 dakikada kaybedilen 2 puanı ve Burak Yılmaz'ın tepkisini değerlendirdi.

Karaman, ''Oyuncular, sinir sistemiyle iş yapan insanlar. Oyuncuların bu tür durumlarda farklı davranışlar olabiliyor. Biz bir camiayı temsil ediyoruz ve bu bir takım oyunu. Ben dahil hepimizin sorumlulukları var. Hep ben mantığı doğru değil. Böyle bir tercihte bulunduk. Yaptığı hareket doğru değil. Konuşacağız kendisiyle ve bir karar alacağız'' ifadelerini kullandı.

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