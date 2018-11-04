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Güney Amerika Fenerbahçe'yi konuşuyor!

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Güney Amerika Fenerbahçe'yi konuşuyor!
​Fenerbahçe’nin gündeminde olan Jorge Sampaoli için Güney Amerikalı gazeteciler çarpıcı ifadeler kullandı.
Güney Amerika Fenerbahçe'yi konuşuyor! Güney Amerika Fenerbahçe'yi konuşuyor! Güney Amerika Fenerbahçe'yi konuşuyor!

Fenerbahçe’nin gündeminde olan Jorge Sampaoli için Güney Amerikalı gazeteciler çarpıcı ifadeler kullandı. Diego Paulich, Sampaoli’nin takımlarının sadece gol için oynadığını söylerken, Christian Gonzales ise Sampaoli’nin Medel, Alexis Sanchez ve Vidal gibi isimlerin dünya yıldızı olmasını sağladığını ifade etti. 


Fenerbahçe, teknik direktörlük için Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli konusunda büyük aşama kaydetti. Takımın başına Sampaoli’yi getirmek isteyen yönetim, bu ismin avukatıyla uzun süredir temas halinde ve bu hafta oynanacak olan maçların ardından milli takım arasına yeni hocasıyla girmek istiyor. Son anda bir aksilik olmaması durumunda Fenerbahçe’ye imza atması beklenen Sampaoli için Arjantin ve Şilili gazeteciler yorum yaptı.

Arjantin’in Ole gazetesinden Diego Paulich, Sampaoli’nin kendisine has bir stili olduğunu belirtirken, “Asla pazarlığa açık değildir. Takımları sadece gol için oynar. Eğitimlerini öncelikli olarak topu daha hızlı dolaştırma ve dinamik oyuna sahip olmak üzerine kurar. Peru'da çalıştırdığı kulüplerde de, Şili’de çalıştığı LAU’da da bunu çok iyi uygulattı. Bu stratejisi ile üç lig şampiyonluğu, bir de Copa America kazandı. Onu Arjantin Milli Takımı'na götüren şey bu stiliydi. Copa America'yı kazanan Sampaoli’nin stilini fark edebilirsiniz. Ama bu operasyon için süreye ihtiyacı olacaktır. Zaman alır. Bu da Arjantin Milli Takımı'nda sahip olunmayan şeydir. Sabırsızlık ve Messi ile kupa kazanma ihtiyacı, onun kötü sonuçlar almasına yol açtı. Futbol ideallerine saygı göstermek ve istendiği gibi değil, istediği gibi gitmesine izin vermek en önemlisidir. Şimdi önünde büyük bir meydan okuma var. Büyük hedeflerle karşılaşabileceği, Dünya Kupası'nda yaşananların sadece kötü bir senaryo olduğunu göstermek istiyor” ifadelerini kullandı. 

“Medel’in dünya yıldızı olmasını sağladı” 

Şili’nin La Tercera muhabiri Christian Gonzales ise, Sampaoli’nin dünya futboluna çok önemli yıldızlar kazandırdığını belirterek, “Güney Amerika için Guardiola'nın göz kamaştırdığı kadar önemli başarılar yaşadı.

Örneğin, Şili’de hem LAU’da hem Şili Milli Takımı’nda başarılı oldu. Rakipleri için rahatsız edici bir oyun stili arayışında oldu her zaman. Duraklama olmaksızın ayrıntıları veya kaynakları ihmal etmeyen bir çalışma yöntemiyle çalışır.

Ayrıca Gary Medel, Arturo Vidal ve Alexis Sanchez gibi oyuncuların dünya çapında yıldızlar olmasını sağladı. Başarıları ile alkışlanan Sampaoli, birkaç ay sonra hakaretler yedi. Şili’de kendisine ‘paralı asker’ diye küfür ettiler. Fenerbahçe, Sampaoli için çok uygun olacaktır. Tam bir işkolik, metodik saplantılar olan, sistemi üzerinde çok düşünen bir teknik adam. Sampaoli, Türkiye’de süreklilik isteyen bir sistem için model olmak isteyecektir. Fenerbahçe, onun kötü versiyonu ile de karşılaşabilir. Ondan şüphe edilmez, arkasında sıkı şekilde durulur ve isteklerini sahaya sunması içim imkan sağlanırsa, Sampaoli üst düzey yeteneklerini ortaya koyacaktır” yorumunu yaptı. 

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