04 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
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Trabzonspor 87'de yıkıldı!

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Trabzonspor 87'de yıkıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor 87'de yıkıldı! Trabzonspor 87'de yıkıldı! Trabzonspor 87'de yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, 25. dakikada Jose Sosa'nın asisti ve Hugo Rodallega'nın golüyle öne geçti. Bursaspor'a 1 puanı getiren golü ise 87. dakikada Allano Lima attı.

 

Kolombiyalı yıldız Rodallega, bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti. Bursaspor ise 11 maçta 7. beraberliğini aldı.

Son 3 maçta berabere kalan Trabzonspor, bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükseltti. Bursaspor ise 13 puana çıktı.

Bordo mavililer, bir sonraki maçını 9 Kasım Cuma akşamı Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayacak. Bursaspor ise 11 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trabzonspor: 1 - Bursaspor: 1

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega (Dk. 81 Amiri), Burak Yılmaz (Dk. 71 Ekuban)

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 85 Umut Nayir), Burak Kapacak (Dk. 46 Saivet), Tunay Torun (Dk. 59 Lima), Latovlevici, Sakho

Goller: Dk. 25 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 87 Lima (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Sosa, Dk. 45 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 48 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Barış Yardımcı (Bursaspor)

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