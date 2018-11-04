04 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın sağanak etkili olacak.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan hariç) bölgeleriyle Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmurun ve yer yer sağanağın etkili olması bekleniyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

SİS VE PUS UYARISI

Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus ihtimali bulunuyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

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