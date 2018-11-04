04 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:05Güneş 07:31Öğle 12:54İkindi 15:38Akşam 18:04Yatsı 19:25
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 94.123 1.88
  • Altın: 214,594 -1.82
  • Dolar: 5,4213 -1.65
  • Euro: 6,1723 -1.84

Dünya nefesini tuttu!

»
Dünya nefesini tuttu!
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından uygulamaya koyacağı yaptırımların ikinci aşaması yarın TSİ 08.00'de yürürlüğe giriyor.
Dünya nefesini tuttu! Dünya nefesini tuttu! Dünya nefesini tuttu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girdi. ABD Hazine Bakanlığının verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlar ise yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, 5 Kasım'da başlayacak yaptırımlar 6 maddeden oluşuyor.

 

Maddelerin başında, İran'ın liman operatörleri, gemicilik ve gemi inşaatı sektörleri bulunuyor. Yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Hatları, Güney Gemicilik Hattı gibi firmaları ve bunların ilgili olduğu kuruluşları kapsıyor.

Hazine Bakanlığının yaptırımlarının ikinci maddesini ise petrolle ilgili işlemler oluşturuyor. İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Ulusal Tanker Şirketi (NITC) gibi kuruluşları da kapsayan yaptırımlar, İran'dan petrol, petrol ürünleri ya da petrokimya ürünlerinin satın alımına uluslararası kısıtlamalar getiriyor.

FİNANS SEKTÖRÜ DE HEDEFTE

Yaptırımların bir diğer hedefinde ise yabancı finans kuruluşlarının İran Merkez Bankası ve belirli İranlı finans kuruluşları ile yaptığı işlemler yer alırken, 4. madde yine İran Merkez Bankası ve bazı İranlı finans kuruluşlarına özel finansal mesaj hizmetlerinin önlenmesini içeriyor.

İran'a yönelik yaptırımların 5. ve 6. maddelerinde de aracılık ve sigorta şirketleri ile İran enerji sektörüne yönelik kısıtlamalar bulunuyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, önceki gün yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımlar çerçevesinde 700'ü aşkın İranlı kişi ve kurumun daha kara listeye ekleneceğini belirtti.

 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayarak 12 maddelik şart ortaya attı.

 12 MADDELİK ŞARTLAR NELER?

 Pompeo'nun dile getirdiği şartlar şu şekilde:

1- İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) önceki nükleer programlarının askeri boyutlarını tamamen açıklamalı ve bu çalışmalarını daimi ve doğrulanabilir olarak tamamen bırakmalı.

2- İran, uranyum zenginleştirmeyi durdurmalı ve bir daha asla plütonyum işlememeli.

3- İran, UAEA'ya tüm ülkedeki tesislere koşulsuz erişim hakkı tanımalı.

4- İran, balistik füze üretimine son vermeli ve nükleer kapasiteli füze fırlatma ve geliştirmeyi durdurmalı.

5 - İran, gerçek olmayan suçlamalarla tutukladığı tüm ABD ve bu ülkenin ortak ve müttefiki olan ülkelerin vatandaşlarını serbest bırakmalı.

6 - İran, Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki tüm "terörist gruplara" desteğini geri çekmeli.


7- İran, Irak hükümetinin egemenliğine saygı duymalı ve Şii milislerin silahsızlandırılması, tasfiyesi ve yeniden entegrasyonuna izin vermeli.

8- İran, Husi milislere askeri desteğini kesmeli ve Yemen'de barışçıl siyasi çözüm için çalışmalı.

9- İran, Suriye'nin tamamında İran komutasında bulunan güçleri geri çekmeli.

10- İran, Afganistan ve bölgedeki Taliban ve diğer teröristlere verdiği desteği kesmeli ve El Kaide’yi barındırmayı bırakmalı.

11- İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün dünyadaki terörist ve militan ortaklarına verdiği desteği kesmeli.

12- İran, birçoğu ABD'nin müttefiki olan komşularına karşı tehditkar davranışlarına son vermeli, İsrail'i yok etme ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine füze atmaktan vazgeçmeli.

BİRİNCİ PAKETTE NELER VARDI?

ABD'nin 7 Ağustos'ta İran'a yönelik yeniden uygulamaya başladığı  birinci aşama yaptırımlar çerçevesinde İran hükümetinin, ABD doları satın alması,  altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklandı.

İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne  yaptırım uygulandı, Tahran'a sivil havacılık yaptırımları geri getirildi,  yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı  engellendi.

İran'ın para birimi tümen üzerinden ülke dışında gerçekleşecek önemli  işlemlere kısıtlamalar uygulandı ve ABD'ye İran tarafından yapılan el yapımı halı  ve gıda ürünlerinin ihracatı yasaklandı.

İran'ın dış borcuna bağış yapılması ve satın alınmasına yaptırımlar  kapsamında yasak getirildi.

8 ÜLKE YAPTIRIMLARDAN MUAF

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, cuma  günü yaptıkları açıklamada, İran'a yaptırımların 5 Kasım’dan itibaren yeniden  uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Buna karşın, İran'dan petrol ithalatını kayda değer şekilde düşüren  ancak sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını  kaydeden Pompeo, bu ülkelerin 5 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

Pompeo, yaptırımlar açısından Avrupa Birliği'ne hiçbir muafiyet  tanınmayacağını kaydetti

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünya nefesini tuttu!Dünya nefesini tuttu!ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından uygulamaya koyacağı yaptırımların ikinci aşaması yarın TSİ 08.00'de yürürlüğe giriyor.
ABD'li belediye başkanı öldürüldüABD'li belediye başkanı öldürüldüABD’nin North Ogden şehrinin Belediye Başkanlığı görevini geçici olarak donduran Brent Taylor’ın, Afganistan’da Taliban güçleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.
Avrupa'nın göbeğinde felaketAvrupa'nın göbeğinde felaketİtalya’da 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan fırtına, 14 milyon ağacı devirdi. İtalya'nın Sicilya adasında ise su baskınlarında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuruldu.
S. Arabistan’da sel felaketi: Çok sayıda ölü varS. Arabistan’da sel felaketi: Çok sayıda ölü varSuudi Arabistan’da Mekke-i Mükerreme ve başkent Riyad olmak üzere çeşitli şehirlerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi.
Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu iddiasıSuikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu iddiasıWall Street Journal, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğunu ileri sürdü.
Netanyahu sessizliğini bozdu! Arabistan açıklamasıNetanyahu sessizliğini bozdu! Arabistan açıklamasıİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında ilk kez konuştu.
  • Suudi Arabistan elçiliği yakınında patlama!02 Kasım 2018 Cuma 13:37
  • ABD 'dur' dedi, Suudi Arabistan dinlemedi!02 Kasım 2018 Cuma 11:34
  • Münbiç'te ortak devriyeden ilk görüntüler paylaşıldı02 Kasım 2018 Cuma 11:23
  • Bu kızları kim öldürdü02 Kasım 2018 Cuma 09:14
  • Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş02 Kasım 2018 Cuma 08:15
  • Netanyahu, Trump'tan 'Suudi Veliaht Prens'e destek olmasını' istemiş02 Kasım 2018 Cuma 08:02
  • Osmanlı yapmıştı! Trump'ın adı verilecek01 Kasım 2018 Perşembe 15:33
  • Dev şirket 18 bin kişiyi işten çıkarıyor01 Kasım 2018 Perşembe 07:37
  • Almanya'yı karıştıran skandal!01 Kasım 2018 Perşembe 07:12
  • Cinsel tacizci Katolik piskopos görevden alındı01 Kasım 2018 Perşembe 07:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri