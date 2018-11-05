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Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu

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Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu
Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde, normal süresi golsüz berabere biten maçın sonunda Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilerek kupayı 2. sırada tamamladı.
Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaştı.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, şampiyonluk maçının ilk yarısında Rahmi Özcan'ın paslarına hareketlenen Serkan Dereli, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda golü bulamadı. Mücadelenin 24. dakikasında Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç'in arka arkaya şutlarında top direğe çarptı. İki takım da skoru değiştiremeyince ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda da rakibine oranla daha çok gol pozisyonuna giren ay yıldızlı ekip, golü bulamayınca maçın normal süresi de 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım golü bulamadı ve müsabaka penaltı atışlarına gitti.

Türkiye'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı.

Son dünya ikincisi Angola'nın şampiyon olduğu organizasyonu Türkiye ikinci sırada tamamladı.

Ay yıldızlı ekibin futbolcuları, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Final yolu
Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran Milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup eden Milli Takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.

Kurulduktan kısa süre sonra uluslararası alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında elde ettiği ikinciliklerin ardından geçen yıl İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde eden milli takım, finalde Angola'ya yenilerek bu sefer ikincilik yaşadı.

 

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Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi olduAmpute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi olduAmpute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde, normal süresi golsüz berabere biten maçın sonunda Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilerek kupayı 2. sırada tamamladı.
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