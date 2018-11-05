05 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
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Caddede drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

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İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası kesildi, sürücünün ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi.
Caddede drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza
Caddede drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza Caddede drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza Caddede drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

Alınan bilgiye göre, cumartesi gecesi Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Bülent A.Y, polis kamerasına yakalandı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü Bülent A.Y'nin drift yaptığının tespit edilmesi üzerine şahıs, trafik ekiplerince durdurularak işlem yapıldı.

Evrak kontrolü yapılan sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası kesilerek, ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi.

Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücü Bülent A.Y, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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