Koray’a son görev

Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener (20) dün memleketi Kocaeli'nde toprağa verildi.

Genç taraftar için ilk tören, Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Başkan Ali Koç konuşmasında "Seni milyonların sevgisiyle uğurluyoruz. Bu sezon her maça seni anarak çıkacağız, sahada mücadele ederken hep kalbimizde olacaksın. Ve Okul Açık'taki koltuğuna adını yazıp hep boş bırakacağız" dedi. Kaptanlardan Mehmet Topal "Onun sevgisi artık bize miras" derken, Hasan Ali, "Sana sözüm olsun, bu forma için attığım her adımda sen olacaksın" ifadesini kullandı.

Anne Gülümser Şener, 'Kor ateşlere attın beni Korayım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Futbol takımı törende hazır bulundu. Stattan bir parça çim Koray'ın mezarına konmak için kesildi.

Sabah