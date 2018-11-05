05 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
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Yaralı teröriste büyükelçi morali

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Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el-Arab ve Tel Abyad’dan Türk birliklerine yönelik saldırılar sonrası ateşlenen namlular, sınır bölgesinde 17 PKK’lıyı öldürürken çok sayıda teröristi de yaraladı.
Yaralı teröriste büyükelçi morali
Yaralı teröriste büyükelçi morali Yaralı teröriste büyükelçi morali Yaralı teröriste büyükelçi morali

Tel Abyad-Akçakale sınırında önceki gün PKK adına ‘keşif ve istihbarat’ faaliyetinde bulunduğu öne sürülen bir örgüt üyesi de Mehmetçiğin ateşi sonucu yaralananlar arasındaydı. Örgüt medyasında çalıştığı belirlenen ve kendisini ‘gazeteci’ olarak tanımlayan Gülistan Mihemed isimli PKK’lı, Tel Abyad’da yaralandıktan sonra tedavi için Münbiç’teki bir hastaneye kaldırıldı.

PKK’nın propaganda elemanını burada ilginç bir isim ziyaret etti. Bu kişi, ABD’nin DEAŞ’la mücadele özel temsilcilerinden büyükelçi William Roebuck’tı. Ziyaret sırasında yaralı PKK’lıya moral vermeye çalışan Roebuck, “Sen çok cesur bir kadınsın. Çabuk iyileş” dedi.

Bu temasın ardından tamamı Kandil ekibi ve PKK destekçilerinden oluşan sözde Münbiç Askeri Konseyi’ni ziyaret eden Roebuck, örgüt elebaşılarıyla toplantı yaptı. Roebuck, burada Kandil’in bölgeye gönderdiği PKK yöneticisi Şervan Derviş’e özel ilgi gösterdi. Münbiç’e gelen her Amerikalının görüşmeyi ihmal etmediği Derviş, tepeden tırnağa teröristlerden kurulu sözde konseyin sözcülüğünü yürütüyor.

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