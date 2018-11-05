Adana'da FETÖ operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, aralarında polis akademisinden atıldığı belirtilenlerin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.