05 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
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  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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İnternette devrim gibi yenilik!

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İnternette devrim gibi yenilik!
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan "İnternette uygulanan adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak" dedi.
İnternette devrim gibi yenilik! İnternette devrim gibi yenilik! İnternette devrim gibi yenilik!

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