Başkan Erdoğan: Özellikle takip ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında yaptığı konuşmada engelli bireyler için atılan adımlar dikkat çekti. "Her mücadele, her gayret önemlidir. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek hayatın tamamını kapsıyor olması nedeniyle ayrı bir saygıya sahiptir. Bu çocuklarımız yıllarca dört duvar arasında hayatlarını sürdürmüşlerdir. " diye sözlerine başlayan Erdoğan şöyle konuştu;

ENGELLİ BİREYLERİN HAYATINDA DEVRİM



Engelli bireylerin hayata katılımları için devrim niteliğinde adımlar attık. 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Engelli bireylerin bakımlarına destek vermek için ortalama 650 lira engelli bakım ücreti ödeniyor.





ÖZELLİKLE YAKINDAN TAKİP EDİYORUM



Engelli istihdamına büyük önem veriyoruz. Özel sektörde kota fazlası çalışan engellilerin tamamının sigorta masraflarını karşıladık. 3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de Otizm Eylem Planı hazırladık. Eylem planı, 1 milyonu bulan, aileleri ile 4 milyonluk bir sayıyı kapsıyor. Otizm eylem planını yakından takip ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizden beri bir söz verdik. Biz Türkiye'yi insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Kökenine, meşrebine bakmadan, herkesi insan nazarında görerek hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif yaklaşımı hayata geçirdik



DÜNYADA BUNU YAPAN TEK ÜLKE BİZİZ

Türkiye ileriye doğru gittikçe kurulan tuzakların mahiyeti değişti. Tarihimizde eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldık ama insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından taviz vermedik.Vatandaşların tamamının genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler. Bir ülkede devletle millet ne kadar bütünleşirse hedeflere ulaşmak o kadar kolaylaşır. Biz bu bütünleşmeyi hamdolsun sağladık. Terör örgütlerine pabuç bırakmayan, 15 Temmuz’da darbecilerin karşısına dikilen bir ülke olduk.



KAZANIRSAK BERABER KAZANACAĞIZ, KAYBEDERSEK BERABER KAYBEDECEĞİZ

Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafya yaşanacak bir ev değil, en büyük medeniyetlerin birikimini de bırakmıştır. Geleceğini bizimle birlikte gören yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışmalıyız. Dünyada garip gureba, fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda dünyanın bir numarası Türkiye. ABD ikinci sırada. Biz böyle bir ülkeyiz. Kazanırsak, hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. İşte o zaman hep birlikte başka bir seviyeye ulaşacağız. Yeni Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki herkes için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Fırsatçılara, provakatörlere fırsat vermememiz gerekiyor.