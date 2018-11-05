Sınır kapısında yoğunluk

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.



Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgelere hareket ediyor.



Geçtiğimiz ay yaklaşık 5 bin kişinin güvenli bölgelere geçiş yaptığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, ocak-ekim döneminde 31 bin 950 Suriyeli ülkesine döndü.



Öte yandan, Kurban Bayramı için ülkesine gidenlerin dönüşlerinin sürdüğü, bu işlemlerin ise 30 Aralık'ta tamamlanacağı öğrenildi.