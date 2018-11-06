Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi

Eskişehir’deki TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. TEI, Türk havacılık sanayisinin gurur kaynağı oluyor. Dünyada uçan her iki uçaktan birisi bu fabrikada üretilen parçaları taşıyor.

500 dönümlük bir alanda kurulu fabrikada 2 bin 500 kişi çalışıyor. Dünyaca ünlü uçak firmalarının en kritik motor parçalarını üretiyor. Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre müşterileri arasında dünya havacılığının devleri GE Aviation, MTU, ITP, Rollys Royce, Safran gibi firmalar yer alıyor. Aralarında F-16’lar, erken uyarı uçakları Avacs’ların da olduğu farklı uçakların motor bakımları da burada yapılıyor.

ANKA’YA YERLİ MOTOR

TEI, Türkiye’nin savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı azaltacak çok önemli projeler de yürütüyor. Türkiye’nin ilk turbodizel uçak motoru PD170, tamamı yerli ve milli imkanlarla TEI’de üretildi. 3 bin saati aşan motor testi gerçekleştirildi. İnsansız hava aracı Anka, PD170 motoru ile ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE HAVACILIKTA SINIF ATLADI

TEI’nin gurur veren bir diğer projesi de Türkiye’nin ilk turboşaft helikopter motoru TS1400. Motorun İlk ateşlemesi başarıyla gerçekleşti ve Türkiye havacılıkta sınıf atladı. TS1400, TAI’nin geliştirdiği T625 helikopterine entegre edilecek. Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk yerli helikopter, yerli motorla uçmaya başlayacak. Bu motorun teknolojisi milli muharip uçak için kullanılacak motor için de temel oluşturacak.

300 MİLYON DOLAR İHRACAT

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, motor üretimine tedarik yapan dünyanın bir numaralı firması olduklarını belirtti. 2018 yılı net satış hedefi 429 milyon dolar olan TEI’nin ihracat hedefi ise 300 milyon dolara yakın. Fabrikanın yüzde 50.5’i TAI’ye yüzde 46.2’si ABDfirması General Electric’e, yüzde 3.3’ü ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumuna ait.