06 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:07Güneş 07:33Öğle 12:54İkindi 15:36Akşam 18:02Yatsı 19:23
    • 14°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 95.948 1.94
  • Altın: 210,945 0.40
  • Dolar: 5,3301 -0.38
  • Euro: 6,0791 -0.27

Kamuda yeni dönem başlıyor!

»
CumhurbaşkanlığıI’nın kamu personelinin daha etkin kullanılması için başlattığı çalışmanın detayları netleşti.
Kamuda yeni dönem başlıyor!
Kamuda yeni dönem başlıyor! Kamuda yeni dönem başlıyor! Kamuda yeni dönem başlıyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemde bürokrasinin azaltılması ve sistemin hızlı çalışmasına yönelik yaptığı çağrının ardından kamu personeline yönelik kriterler için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın da içerisinde yer aldığı çalışma kapsamında kamudaki insan kaynakları detaylı analiz edilecek.

 HİZMET-PERSONEL-ÜCRET

Mevcut kamu personeli insan kaynağının etkin kullanılması için, sıkıntılı olduğu tespit edilen ‘hizmet-personel-ücret’ mekanizmasının yapılandırılması gündemde. Yeni çalışma kapsamında, kamu personeli bilgi sisteminin daha önce başlayan çalışmaları öncelikle tamamlanacak. Oluşturulacak bu altyapıyla her personelin bilgi ve beceri düzeyleri tespit edilecek ve sisteme aktarılacak. Hizmet içi eğitimlerle birlikte bilgi ve beceri düzeyinde olası eksiklikler tespit edilerek eğitimler verilecek.

 

Bu kapsamda Yeni Ekonomik Program’da da yer alan ‘kamuda esnek çalışma’ için yeni modeller geliştirilecek. Kamuda çalışanlarının becerilerinin yanı sıra ‘yetenek’ ölçümleri de yapılacak. Bürokrasinin azaltılması ve kamuda iş ve işlemlerin hızlandırılması için yapılacak düzenlemenin ardından ödül ve performans sistemi hayata geçirilecek. Bu sistemde de etkinlik ve verimlilik analizleri her bir kamu görevlisi için ayrı ayrı yapılacak. Kamu personelinin verimliliği ve başarılarına göre ödüllendirme sistemi hayata geçirilecek. Tüm bu çalışmalar 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Böyle vicdansızlık görülmedi!Böyle vicdansızlık görülmedi!İki kez kansere yakalanan eşini terk eden vefasız koca, bununla da yetinmedi. Eşinin üzerine bankadan kredi çektiren koca, oturduğu evi de satışa çıkarıp hasta karısını sokağa attı.
İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyorİnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyorSosyal medyada ve birçok internet platformunda her geçen gün artan ‘satılık böbrek’ ilanları dikkat çekiyor ama hukukçular ise uyarıyor: Alan da nakli yapacak doktor da suç işliyor.
Kamuda yeni dönem başlıyor!Kamuda yeni dönem başlıyor!CumhurbaşkanlığıI’nın kamu personelinin daha etkin kullanılması için başlattığı çalışmanın detayları netleşti.
Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdiTürkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdiEskişehir’deki TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. TEI, Türk havacılık sanayisinin gurur kaynağı oluyor. Dünyada uçan her iki uçaktan birisi bu fabrikada üretilen parçaları taşıyor.
Ankara'da PKK adına haraç toplayan örgüte operasyonAnkara'da PKK adına haraç toplayan örgüte operasyonAnkara'da terör örgütü PKK/KCK adına eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ve esnaftan silah zoruyla haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Çanakkale'de bir termik santralde patlama!Çanakkale'de bir termik santralde patlama!Çanakkale’nin Çan İlçesinde bulunan bir termik santralde patlama meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
  • Terör örgütüne uluslararası darbe!05 Kasım 2018 Pazartesi 23:30
  • İran'a uygulanan yaptırımın detayları açıklanıyor!05 Kasım 2018 Pazartesi 16:37
  • Başbakanlık konutunda intihar!05 Kasım 2018 Pazartesi 16:30
  • Her yerde aranıyordu! Başkan yardımcısı yakalandı05 Kasım 2018 Pazartesi 16:28
  • Sınır kapısında yoğunluk05 Kasım 2018 Pazartesi 15:49
  • Sokak ortasında çatışma05 Kasım 2018 Pazartesi 15:45
  • Vatandaşa tazminat ödenecek05 Kasım 2018 Pazartesi 15:28
  • Vali kuyruğu!05 Kasım 2018 Pazartesi 15:23
  • ADB'den kaşıkçı hamlesi!05 Kasım 2018 Pazartesi 14:57
  • Türkiye'nin kanını donduran cani için karar verildi05 Kasım 2018 Pazartesi 14:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri