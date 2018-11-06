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Havada gerilim!

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Havada gerilim!
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus hava kuvvetlerine bağlı savaş uçağının ABD ordusuna ait keşif uçağını Karadeniz üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini açıkladı.
Havada gerilim! Havada gerilim! Havada gerilim!

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "5 Kasım 2018'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçan ABD'ye ait EP-3 uçağına bir Rus Su-27 uçağınca önleme yapıldı. Su-27'nin, pilot ve mürettebatı riske atacak şekilde yüksek hızda görev uçağının önüne geçmesinden dolayı bu yaklaşmayı 'güvenli olmayan' bir önleme olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

 

SONU KÖTÜ BİTEBİLİRDİ

Açıklamada, Rus savaş uçağının ABD keşif uçağının önünden bir kez daha geçtiğini, bu sırada uçağın hızını artıran ve uçağın egzozundan ateş çıkaran "ard-yanma" (A/B) özelliğini kullanarak Amerikan uçağında türbülans ve titreşime neden olduğu kaydedildi.

'SORUMSUZCAYDI'

Açıklamasında "Önleme yaklaşık 25 dakika sürdü. Rus ordusunun da uluslararası hava sahasında tatbikat yapma hakkı var ancak bu önleme sorumsuzcaydı." değerlendirmesi yapıldı.

 

Diğer taraftan konuyla ilgili günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Rus uçağının Amerikan uçağına çok yaklaştığını belirterek, "Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar." dedi.

Pahon, "Bu tür davranış için hiçbir sebep yoktu.Uçağımız uluslararası sularda rutin görev yürütüyordu." diye konuştu.  

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