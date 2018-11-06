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Fuat Oktay'dan kritik 'AB' mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AB'ye üyelik süreci teknik olmaktan ziyade siyasi bir süreçtir. Türkiye 54 yıl önce niyetini ifade etmiş, bugün de ifade ediyor" dedi.
Fuat Oktay'dan kritik 'AB' mesajı
Fuat Oktay'dan kritik 'AB' mesajı Fuat Oktay'dan kritik 'AB' mesajı Fuat Oktay'dan kritik 'AB' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci hakkında açıklamalarda bulundu. 

Oktay, "AB'ye üyelik süreci teknik olmaktan ziyade siyasi bir süreçtir. Bize teknik sebeplerle gelmemeleri gerekiyor. Türkiye 54 yıl önce niyetini ifade etmiş, bugün de ifade ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin politikalarında değişiklik olmadığını fakat Türkiye'nin hiç kimsenin kapısında asla farklı pozisyonda durmayacağını söyleyen Oktay, "Türkiye dik ve net durur. Kendi milletinin geleceği, çıkarları çerçevesinde duruş gösterir." dedi. 

"Kıbrıs'ı yalnız bırakma gibi ne şansımız ne de lüksümüz var"

Oktay, doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili de konuştu. "Kıbrıs'ı herhangi bir konuda yalnız bırakma gibi ne şansımız ne de lüksümüz var. Kıbrıs'taki sorunlar bizim sorunlarımızdır. Hem koordinasyon hem de ortak çalışma devam edecek." dedi. 

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