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CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal 'ezan' çıkışı!

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CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal 'ezan' çıkışı!
CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etti.
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal 'ezan' çıkışı! CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal 'ezan' çıkışı! CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal 'ezan' çıkışı!

Gündeme sürekli skandal çıkışlarıyla gelen CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk ekranlarında 'Andımız' tartışılırken olaya skandal bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Ezan Türkçe okunmalı" diyen Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt, "sen kendi camini aç Türkçe okut o zaman" diyerek tepki gösterdi. 

 CHP'Lİ YILMAZ'A KAPAK GİBİ CEVAP

Ezanın Türkçe okutulması gerektiğini savunan CHP'li Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt adeta ders verdi. Arapça ezandan rahatsız olan Öztürk Yılmaz'a Ezan'ı CHP döneminde zorla Türkçe okutulduğunu hatırlatan Öğüt'e verecek cevap bulamayan Öztürk Yılmaz, hakaretler savurup Selman Öğüt'ü yalakalıkla suçladı.

 "SENSİN ÖSO'YA 'TERÖRİST' DİYEN"

Programdan gergin anların yaşanmasına sebep olan bu sözlere Selman Öğüt, "sensin yalaka ÖSO'ya terörist diyen de sensin" diyerek çok sert çıktı ve Öztürk Yılmaz'ı özür dilemeye davet etti.

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