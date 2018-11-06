Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a karşı yaptığı el-kol hareketleri maçın önüne geçmişti.
Kadro dışı ve ağır para cezası!
Burak'ın yer aldığı antrenman sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncu hakkında yönetime görüşlerini sundu. Dün akşam saatlerinde Trabzon'da bulunan yöneticilerin toplanmasıyla durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu buradan çıkan sonucu başkana aktardı ve son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı. Kadro dışı ve ağır para cezasının gündeme geldiği görüşmede, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon dışında bulanan yöneticilerinde fikirlerini aldıktan sonra Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında son kararı verecek.
06 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorBahçeli ateş püskürdü: Fiyatlar neden böyle!Üniversitede sahte doçent şoku!Burak'a kadro dışı ve ağır para cezası geliyor!1 karıştan Osmanlı çıktıİzmir Körfezi’nde ürküten görüntü"Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var"CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal 'ezan' çıkışı!En düşük memur maaşı ne kadar?İtalya'dan istedi, gelmeyince kendisi üretti
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:07 Güneş 07:33 Öğle 12:54 İkindi 15:36 Akşam 18:02 Yatsı 19:23
- 23°C Adana
- 16°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 10°C Amasya
- 13°C Ankara
- 24°C Antalya
- 13°C Artvin
- 16°C Aydın
- 15°C Balıkesir
- BIST: 95.818 -0.14
- Altın: 211,712 0.77
- Dolar: 5,3308 -0.37
- Euro: 6,0899 -0.10
Burak'a kadro dışı ve ağır para cezası geliyor!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Burak'a kadro dışı ve ağır para cezası geliyor!Saha içi ve saha dışı tavırlarıyla gündemden bir türlü düşmeyen, son oynanan Bursaspor maçındaki hareketleriyle sabırları zorlayan Burak Yılmaz, konusunda yönetim son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı.
İşte Ali Koç'un istediği Türk teknik direktör!Fenerbahçe, ocak ayına kadarki performansı geçer not alırsa Erwin Koeman ile sezon tamamlanacak. Gelecek yıl içinse, Başakşehir'le zirveyi zorlayan Abdullah Avcı ile masaya oturulacak.
Fenerbahçe resmen açıkladı! Ersun Yanal...Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.
Hasan Şaş konuştu! 'Tuzağa düşürdüler'Galatasaray Kulübü Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara dair konuştu.
F.Bahçe'den Koeman'a yeni teklif!Fenerbahçe yönetimi yeni teknik adam gelse bile Koeman'ın takımda kalmasını istiyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 1 karıştan Osmanlı çıktı
- İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü
- Beykoz'da bir villaya baskın
- ‘Ahmet beni çok üzdü’
- Şantajcı hemşireye eski sevgili şoku!
- Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır
- 11 şahitli nikah
- Engelli kızının eli ayağı oldu
- TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı
- Sokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattı
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!
- Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.