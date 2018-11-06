Üniversitede sahte doçent şoku!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde şu sıralar ‘sahte doçent’ şoku yaşanıyor.

2001 YILINDAN beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Nilgün Açık Önkaş (45) Ekim 2011’de doçentlik sınavına müracaat etti. 29 Kasım 2012’de yapılan sözlü sınavda, Önkaş’a doçentlik belgesi verildi.

'ETİK İHLALDE BULUNDU'



Önkaş, anılan tarihten sonra üniversitede doçent olarak derslere girmeye başladı. Önkaş’ın aldığı ücret de, ‘Dr.’ unvanı aldığı ücrete kıyasla bir miktar daha fazla oldu. Bu süreç 6 yıla yakın sürdü. Ancak, Önkaş hakkında, doçentlik başvurusu esnasında sunduğu evrakta sahtecilik yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusu yapıldı. Şikâyeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Etik Kurulu incelemeye aldı. Kurul, yaptığı inceleme sonrası, Önkaş’ın doçentlik başvurusu esnasında yanıltıcı beyanda bulunduğunu, indekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyormuş gibi gösterdiğini tespit etti. Kurul, Önkaş’ın, etik ihlalde bulunduğu sonucuna vardı.

DOÇENTLİĞİ İPTAL EDİLDİ



Kurul durumu, Türkiye'de doçentlik sınavı jürisini oluşturan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı’na bildirdi. Kurul’a bağlı Mevzuat Komisyonu da durumu incelemeye aldı. Komisyon, Önkaş’ın doçentlik başvurusuna ilişkin işlemin hukuksuz hale geldiğini, doçentlik unvanının da geri alınması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Komisyondan gelen rapor sonrası, ÜAK Yönetim Kurulu, geçen Haziran ayında, Önkaş’a verilen doçentlik belgesini geri alınmasına karar verdi. Kurul’un bu kararı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderildi.



FAZLADAN ÖDENEN ÜCRETİN İADESİ GÜNDEMDE



Rektörlük de, geçen Ağustos ayında, kararın işleme konulması için ilgili birimlere yazı yazdı. Önkaş’a verilen doçent unvanının iptali sonrası, 6 yıl boyunca ödenene fazla ücretin geri ödenmesi gündemde.



HÜRRİYET