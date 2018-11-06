Erdoğan açıkladı: Arkadaşlarımız araştırdı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında söylediği yalanı canlı yayında deşifre etti ve "Bunun yalanlarını ortaya dökmekten, mahkemeye başvurarak tazminat almaktan yoruldum." dedi.

AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun televizyonlarda söylediği yalanı deşifre ederek, "İnsan, siyasette şöyle ele, avuca gelen, mücadele ederken tatlı bir rekabet olacak rakip istiyor. Bize de düşe düşe CHP ve başındaki avane denk geldi. Geçen bir televizyon programında çıkmış,CHP’nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Bu belediye başkanının Muğla’nın tüm ilçelerine okul yaptırdığını her yeri ana okulları kreşlerle donattığını söylüyor. Dedim ki ya bir araştırın gerçekten böyle bir şey var mı? Arkadaşlar araştırdılar aradılar taradılar ama Muğla’da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir tek okul bile yaptırdığını biz bulamadık. Bunun yalanlarını ortaya dökmekten, mahkemeye başvurarak tazminat almaktan yoruldum." dedi.





Erdoğan şöyle konuştu;



"Geçtiğimiz cumartesi günü önemli bir yıl dönümünü geride bıraktık. 3 Kasım itibarıyla göreve başlayan AK Parti iktidarının 17'nci yılına girdik.Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti'den yana koyarak muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma isteğini göstermiştir.16 yılda 14 seçimle milletimizin karşısına çıktık, her defasında durmak yok, yola devam mesajı aldık. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri hatırladığımızda bu teveccühün boşa olmadığını görüyoruz



BÜTÇEDE İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Eğitim davası bu milletin asırlardır üzerinde durduğu ancak bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir durumdur. Eğitimin bütçesini 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Demek ki 1'e 12. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum. Havadan sudan konuşmuyorum. 75 üniversiteyi 206'ya çıkardık, biz bunu sağladık, okumayı da siz başaracaksınız. Iğdır’daki Kars’taki, öğrencilerimizin İstanbul’a Ankara’ya gelmesine gerek kalmadı üniversiteyi biz onların ayağına getirdik. 75 -76 üniversiteden 206’ya çıkardık. Bununla hem eğitim öğretimin maliyetini düşürdük hem de imkanlar artık sizin önünüzde dedik. Üniversiteli öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 650 binden 7 milyon 600 bine ulaştırdık.



1 OCAK'TAN İTİBAREN 500 LİRA OLACAK

Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti 1 Ocak’tan itibaren 500 lira olacak. Ya kredi ya burs başvuran her öğrenciye veriliyor. Bazı öğrencilerimiz “illa burs” diyor. Ya evladım illa da burs yok. Sen krediye de başvursan faiz uygulaması yok.Meslek liseleri ve imam hatip liselerine yapılan haksızlıklara son verdik.Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükselmesi çabası içerisinde olacağız.



BAY KEMAL'İN DÖNEMİNDE ÖLÜLERİMİZİ BİLE REHİN ALDILAR

Sağlık ülkemizde en büyük hizmetleri verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu Bay Kemal’in genel müdürlüğü döneminde bunlar ölülerimizi bile rehin aldılar. Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası’nın şemsiyesi dışında kalan kimse yoktur.Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR’ına en modern cihazlarla donattık. Ambulans sayımızı 618’di sayı biz bunu 5 bine çıkarttık. Uçağından helikopterine ambulans olarak bunları ülkemize getirdik. Çürük ve içinde herhangi bir tedavi imkanı olmayan ambulanslara bu ülkeyi mecbur ettiler.

"GARİBİM OSMAN'IN ELİ YARALANDI"



4 arkadaşımız seçim çalışmasına giderken trafik kazası geçirdik. Garibim Osman'ın eli yaralandı. İlacı tutuşturdular eline, biz 4 kişi minibüste yatıyoruz. Bolu'ya geldik, burada da soruyorlar; 'Sigortalı mısınız, emekli mi?' Yatıyoruz ya görmüyor musun? Bunu mu soruyorsun? Bay Kemal'in SSK Genel Müdürlüğü dönemi böyleydi işte.Şimdi sağlıkta kimseyi kapıdan çevirme yok, herkese müdahale ediliyor. Şehir hastaneleri geliyor. Sağlık alanında yeni bir çığır açıyoruz.



NE KADAR ÖRGÜT VARSA TEPELEDİK



Emniyet konusu önceliklerimiz arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye, her türlü eylemle mücadelede en başarılı sonuçları bizim dönemimizde almıştır. Karanlık güçlerin üstümüze saldığı ne kadar örgüt varsa, tepeledik, tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz. Terör örgütüne sınır içi ve dışında vurulan darbeler sayesinde milletimiz huzur için yaşamını sürdürüyor. FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bini tutuklu.Plaka tanımlama, kiralık araç bildirimi ile suçlulara adeta göz açtırmıyoruz. Suriye’den ülkemize gelen 3,5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyoruz





KISKANSAN DA, PATLASAN DA ÇALIŞACAĞIZ



Ulaştırma AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlardan biridir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmir SabuncubeliTüneli, Ovit Tüneli gibi yüzlerce eseri ülkemize biz kazandırdık. Demiryollarında ülkemizi daha önce örneği olmayan hızlı trenlerle donatmaya başladık. Ülkemizdeki mevcut tren ağlarından bazılarını adeta sıfırdan yapmış gibi yeniledik. Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun 30 dakikada, bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Bizden önce gelen CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız ya? Bay Kemal çalışıyoruz, çalışıyoruz. Kıskansan da, patlasan da daha çok çalışacağız.



"NASİBİN YOK SENİN NASİBİN"



Cumhuriyetimizin 95'inci yılında açtığımız havalimanımız sayesinde bu alandaki gücümüzü başka bir boyuta çıkardık. Beyefendi ne diyor? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ankara'da yapılıyor diyor. Sen bizim birçok kutlamamıza katılmadın. Çıktın Tandoğan'da yürüdün falan. Senin hayatın böyle meşru olmayan yollarla geçti. Sen devlet adamı nedir bilmiyorsun, bunu yapamıyorsun. O gün o salonda 10 bine yakın vatandaşımızla kutladık. Orada Cumhuriyete bir hediyemiz oldu. Ne o? İstanbul Havalimanı. Sen o duyguyu yaşamaktan mahrum oldun. Olamazsın, nasibin yok, nasibin..



BUNUN YALANLARINI ORTAYA DÖKMEKTEN YORULDUK

Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bunlar yerine getirirken ülkemizdeki siyaset anlayışı seviyesi geldiğimiz noktaya uygun değil. Karşımızda güçlü muhalefet görmek istiyoruz ama bizim karşımıza çıka çıka CHP çıktı. CHP’nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Bu belediye başkanının Muğla’nın tüm ilçelerine okul yaptırdığını her yeri ana okulları kreşlerle donattığını söylüyor. Dedim ki ya bir araştırın gerçekten böyle bir şey var mı? Arkadaşlar araştırdılar aradılar taradılar ama Muğla’da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir tek okul bile yaptırdığını biz bulamadık. Hatta Muğla’nın yerel basını da seferber olmuş onlar da epey bir aramışlar fakat sözü edilen eserlerden hiçbirini onlar da bulamamış. Hadi birkaç okulu tüm ilçeler diye söylersiniz mübalağa etmiş der geçeriz ancak hiç olmayan bir şeyi abarta abarta anlatmak nedir biz çözemedik. Çünkü bu zatın yalanlarını palavralarını milletin önünde dökmekten yorulduk."