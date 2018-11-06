Başkan Erdoğan resti çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından salondan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''KESİNLİKLE UYMAYIZ''

Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin olarak, "Doğru bulmuyorum. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik bir adım" dedi.

Erdoğan, 'Binali Yıldırım İstanbul adayı olacak mı?' sorusuna ise, "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz, sabırlı olmak lazım" şeklinde yanıt verdi.

''DARDA, ZORDA KALMADIKÇA NEDEN OLMASIN''

Erdoğan, yerel seçimlerde bazı bakanların aday olma ihtimaline ilişkin soruya, "Darda, zorda kalmadıkça neden olmasın!" diye cevap verdi.

ABD-YPG ORTAK DEVRİYESİ

ABD ve terör örgütü YPG'nin ortak devriyesi ile ilgili ise Erdoğan, ''Kabul edilebilir bir durum değil'' dedi.