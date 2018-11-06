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Tivnikli defnedildi!

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Tivnikli defnedildi!
59 yaşında hayatını kaybeden iş adamı Abdullah Tivnikli Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Tivnikli defnedildi! Tivnikli defnedildi! Tivnikli defnedildi!

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tivnikli'nin cenaze namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Marmara İlahiyat Camisi'nde kılındı.

Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

NAKKAŞTEPE MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Tivnikli'nin cenaze namazı ikindi vaktine müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılındı. Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek ünlü iş adamının cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldı.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gerçekten Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak gelecekte de kendisinden sonra hakikatten bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu. Şu anda şu musalla taşı birçok şeyi bizlere vaiz olmak suretiyle anlatıyor bizler de bundan nasibimizi aldık alıyoruz diye düşünüyorum. Rabbimden niyazımız odur ki mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine camiamıza sabırlar diliyoruz."
 

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tivnikli'nin tabutuna omuz verdi. 

Cenaze törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Abdullah Tivnikli'nin yakınları, dostları katıldı.
 

Türkiye’de ve İngiltere’de aldığı lisans ve lisansüstü eğitimlerin ardından, genç yaşlarından itibaren önemli projelerde görev alan Abdullah Tivnikli, yöneticilik görevlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yaptığı hayırseverlik işleriyle de tanınıyordu.

1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere’ye giden Abdullah Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı ve çalışmalar yaptı. Türkiye’de 1980’lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte, 1983 yılında aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü. Katılım bankacılığı modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde yer aldı.

1986 yılında aile şirketi olan Eksim kuruldu. Holding, gerçekleştirdiği gıda, hububat ve petrol türevlerinin ticaretiyle yıllar içinde büyük şirketler arasına girdi. Enerji yatırımlarıyla büyüyen Eksim, yenilenebilir enerji üretiminde en büyük şirketler arasına girdi.

ABDULLAH TİVNİKLİ  KİMDİR?

 

1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı’nı tamamladı. İngiltere’de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu. 1983 yılından itibaren Türkiye’de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında yer aldı. Bu sürecin sonunda, bu modeli Türkiye ‘de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde ye aldı. 1988 yılından itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan Abdullah Tivnikli, 2001 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2005 yılından itibaren de İstanbul Bahreyn Fahri Konsolosu unvanını taşımaktadır. Abdullah Tivnikli, katılım bankacılığı alanındaki görevlerinin yanı sıra, aile şirketi olan Eksim Grubu’nun da yönetimindedir. Eksim Grubu, tahıl ürünleri ticareti, enerji, gıda, madencilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

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