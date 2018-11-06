ABD: Karayılan için 5 milyon dolar ödül koyduk

ABD terörist Karayılan için 5, Bayık için 4, Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.

Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK'nın üç üst düzey yöneticisinin başına ödül koydu.

ABD 'adalet için ödül' programı kapsamında terörist Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar dolar ödül koydu.

Bu karar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmar'ın Ankara temaslarında alındı.



Washington yönetiminin, Türkiye ile terörle mücadelede yürütülen işbirliğine değer verdiğini kaydetti. Bu kapsamda, PKK'lı 3 teröristin, 'adalet için ödül programı'na alındığını açıkladı.