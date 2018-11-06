07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Bizi kandıramazlar

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ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın 'YPG'yi PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar' dedi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Bizi kandıramazlar
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Bizi kandıramazlar Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Bizi kandıramazlar Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Bizi kandıramazlar

Kalın açıklamasında, "YPG’yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar bununla bizi kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan birşeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

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