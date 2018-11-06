Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Bizi kandıramazlar

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın 'YPG'yi PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar' dedi.

Kalın açıklamasında, "YPG’yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar bununla bizi kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan birşeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.