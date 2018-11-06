Türk yetkiliden bomba iddia!

Katar merkezli Al Jazeera'ye konuşan Türk yetkili, Riyad yönetiminin, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için ailesine ve nişanlısına diyet ödeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın cinayeti işlediğini itiraf ettiği olay için gündemi sarsan iddiayı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ortaya attı.

"SUUDİLER DİYET ÖDEYECEK"

Al Jazeera bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı'nın ailesine ve nişanlısına diyet ödeyeceğini iddia etti.

"CİNAYETİN ÜST DÜZEY YETKİLİLER TARAFINDAN PLANLANDI"

Katar kanalına konuşan Türk yetkili, Suudi gazetecinin cesedinin henüz bulunamadığını, Suudilerin bu konuda kendilerine yardımcı olmadığını söyledi. İddialarına devam eden kaynak, CIA Başkanı Gina Haspel'in Türkiye ziyareti sırasında bütün delilleri gördüğünü ve bu delillerin cinayetin üst düzey yetkililer tarafından planlandığının gözler önüne serildiğini belirtti.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK TRUMP KESİN DURUŞUNU BELİRLEYECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da 10-11 Kasım tarihlerinde 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek anma törenine katılacak. Türk yetkili, iki liderin bu sebeple Kaşıkçı cinayetini yüz yüze görüşeceğini ve zirvenin ardından ABD'nin bu meseledeki kesin duruşunu belirleyeceğini öne sürdü.

KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARININ İFADESİNİ AKTARDI: KİMSE KATA SOKULMAMIŞ

Türk yetkili konu ile alakalı iddialarında konsolosluk çalışanlarının ifadelerini de dile getirdi. Çalışanların cinayetin işlendiği gün ikinci kata girişlerinin engellendiği ve kendilerine o gün o katta diplomatik toplantının gerçekleştiği söylenmiş.