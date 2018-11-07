07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı

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Strazburg'da gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binalarına saldırdı.
PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı
PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı

Strazburg'da gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşlarının, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) zorla girmeye çalıştığı, polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericilerden 14'ünün gözaltına alındığı belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen PKK yandaşları taşkınlık yaparak çevreye saldırdı.

Güvenlik güçlerinin Avrupa Konseyi ve AİHM binalarının bulunduğu caddeyi trafiğe kapattığı gösteride bir grup, Konsey ve Mahkeme binalarına doğru yürüyüşe geçerek burada bekleyen polislere taş ve sopalarla saldırdı.

Fransa'nın yanı sıra Almanya, İsviçre ve diğer çevre ülkelerden gelen PKK yandaşlarının iki kez polis kordonunu aşarak Avrupa Konseyi, AİHM ve çevredeki uluslararası kuruluşların binalarına girmeye teşebbüs ettikleri, bu binalara ve çevreye maddi hasar verdikleri bildirildi.

Strazburg Emniyeti, göstericilerin attığı taş ve tehlikeli cisimler nedeniyle 7 jandarmanın yaralandığını açıkladı.

Fransız polisinin müdahalesiyle karşılaşan yaklaşık 10 terör örgütü yandaşının AİHM'in bahçesine girdiği ve bu kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Strazburg sokaklarını savaş alanına çeviren göstericilere polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği, polise mukavemet gösteren bu kişilerden 14'ünün gözaltına alındığı belirtildi.

Gösterinin düzenlendiği Avrupa Bulvarı yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, tramvay ve otobüs seferleri de iptal edildi.

 

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